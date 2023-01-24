聽新聞
test
0:00 / 0:00
小年夜他廟宇半跪半爬虔誠拜拜？竟為這檔事 下場曝光
高雄鳳山區一家宗祠廟，小年夜遭竊賊偷走5萬元，警方獲報，調監視器查看，發現竊賊頭戴安全帽、半夜鬼祟潛入後，在祠堂內半跪半爬，在香油桶前以釣魚線黏雙面膠偷香油錢，警方以車追人，查出林姓男子涉案，通知他到案，但錢已花光。
鳳山警分局五甲派出所21日接獲楊姓民眾報案，稱位於永安街自家宗祠的香油錢遭竊，損失約五萬元。
警方調閱廟方監視器畫面，發現前一晚深夜11時許，一名頭戴黑色全罩式安全帽的男子，鬼祟半跪半爬進入祠堂內，只見男子站在香油桶前，不斷上下揮舞雙手，香油錢就被「釣」走了。
警方擴大調閱監視畫面，以車追人，鎖定45歲林姓男子行蹤，隔天通知林男到案說明。林原先不承認是他所為，但警方告誡「大過年入廟行竊，不怕神明生氣？」林才坦承犯案，供稱以釣魚線黏雙面膠釣香油錢，得手5萬贓款已花用殆盡；警詢後，依竊盜罪送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言