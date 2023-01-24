小年夜他廟宇半跪半爬虔誠拜拜？竟為這檔事 下場曝光

高雄鳳山區一家宗祠廟，小年夜遭竊賊偷走5萬元，警方獲報，調監視器查看，發現竊賊頭戴安全帽、半夜鬼祟潛入後，在祠堂內半跪半爬，在香油桶前以釣魚線黏雙面膠偷香油錢，警方以車追人，查出林姓男子涉案，通知他到案，但錢已花光。

鳳山警分局五甲派出所21日接獲楊姓民眾報案，稱位於永安街自家宗祠的香油錢遭竊，損失約五萬元。

警方調閱廟方監視器畫面，發現前一晚深夜11時許，一名頭戴黑色全罩式安全帽的男子，鬼祟半跪半爬進入祠堂內，只見男子站在香油桶前，不斷上下揮舞雙手，香油錢就被「釣」走了。