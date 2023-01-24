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小年夜他廟宇半跪半爬虔誠拜拜？竟為這檔事 下場曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄鳳山區一家宗祠廟，小年夜遭竊賊偷走5萬元，警方獲報，調監視器查看，發現竊賊頭戴安全帽、半夜鬼祟潛入後，在祠堂內半跪半爬，在香油桶前以釣魚線黏雙面膠偷香油錢，警方以車追人，查出林姓男子涉案，通知他到案，但錢已花光。

鳳山警分局五甲派出所21日接獲楊姓民眾報案，稱位於永安街自家宗祠的香油錢遭竊，損失約五萬元。

警方調閱廟方監視器畫面，發現前一晚深夜11時許，一名頭戴黑色全罩式安全帽的男子，鬼祟半跪半爬進入祠堂內，只見男子站在香油桶前，不斷上下揮舞雙手，香油錢就被「釣」走了。

警方擴大調閱監視畫面，以車追人，鎖定45歲林姓男子行蹤，隔天通知林男到案說明。林原先不承認是他所為，但警方告誡「大過年入廟行竊，不怕神明生氣？」林才坦承犯案，供稱以釣魚線黏雙面膠釣香油錢，得手5萬贓款已花用殆盡；警詢後，依竊盜罪送辦。

高雄林姓男子站在鳳山區永安街一家宗祠的香油桶前，不斷上下揮舞雙手，5萬元香油錢就被「釣」走了。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子站在鳳山區永安街一家宗祠的香油桶前，不斷上下揮舞雙手，5萬元香油錢就被「釣」走了。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區永安街一家宗祠廟，小年夜被偷走5萬元，警方獲報，調監視器查看，發現竊賊頭戴安全帽、半夜鬼祟潛入後，在祠堂半跪半爬。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區永安街一家宗祠廟，小年夜被偷走5萬元，警方獲報，調監視器查看，發現竊賊頭戴安全帽、半夜鬼祟潛入後，在祠堂半跪半爬。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區永安街一家宗祠，小年夜遭竊賊闖入，偷走5萬香油錢，監視器錄下，竊賊當時半跪半爬進入廟宇行竊。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區永安街一家宗祠，小年夜遭竊賊闖入，偷走5萬香油錢，監視器錄下，竊賊當時半跪半爬進入廟宇行竊。記者石秀華／翻攝

偷竊

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