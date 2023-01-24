台中警追到高速公路找回失智嬤 警為確保安全再幫她捺印建檔

台中市第三分局員警協助指紋建檔，讓阿嬤未來多一層安全防護網。圖／警方提供 台中市一名80歲失智阿嬤獨自搭計程車要到高雄老家，家屬驚覺阿嬤不見報警協尋，員警調閱監視器以車追人，聯繫上計程車司機，阿嬤竟已幾乎快抵達高雄，熱心的司機協助載她回派出所，為了讓可能再度迷失的阿嬤多一層安全防護網，員警在家屬同意下幫阿嬤捺印指紋建檔。

台中市警局第三分局勤工派出所警員王文洋、劉學政日前上午巡邏時，獲報有民眾走失需要警方協助，報案人表示，80歲患有失智症狀的母親跑出家門不見，擔心她獨自出門恐會迷途。

員警立即協助調閱監視器追蹤阿嬤行向，發現顏姓阿嬤早上8點多搭計程車從家中離開，接著以車追人，沿途調閱路口監視器確認車牌後，立即聯繫該名計程車司機。

司機表示，阿嬤人確實就在他車上，但目前正在前往高雄的高速公路上，徵得家屬同意後，司機立即折返將阿嬤送至台中市勤工派出所與家人會合，結束一場虛驚。