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台中警追到高速公路找回失智嬤 警為確保安全再幫她捺印建檔
台中市一名80歲失智阿嬤獨自搭計程車要到高雄老家，家屬驚覺阿嬤不見報警協尋，員警調閱監視器以車追人，聯繫上計程車司機，阿嬤竟已幾乎快抵達高雄，熱心的司機協助載她回派出所，為了讓可能再度迷失的阿嬤多一層安全防護網，員警在家屬同意下幫阿嬤捺印指紋建檔。
台中市警局第三分局勤工派出所警員王文洋、劉學政日前上午巡邏時，獲報有民眾走失需要警方協助，報案人表示，80歲患有失智症狀的母親跑出家門不見，擔心她獨自出門恐會迷途。
員警立即協助調閱監視器追蹤阿嬤行向，發現顏姓阿嬤早上8點多搭計程車從家中離開，接著以車追人，沿途調閱路口監視器確認車牌後，立即聯繫該名計程車司機。
司機表示，阿嬤人確實就在他車上，但目前正在前往高雄的高速公路上，徵得家屬同意後，司機立即折返將阿嬤送至台中市勤工派出所與家人會合，結束一場虛驚。
顏姓阿嬤的女兒感謝員警及時攔截，短短幾個小時就尋獲母親，協助她們團圓，她將失智母親接到台中就近照顧，員警建議為阿嬤指紋建檔多設一道保險，在其女兒同意下，警方依據內政部警政署個人自行捺印指紋資料建檔工作(失蹤人口查尋專用)，由分局偵查隊專人為阿嬤製作指紋建檔，如果阿嬤日後再度迷途，尋獲她的員警第一時間就能透過指紋建檔的資料庫快速查證阿嬤的身分，加速協助阿嬤返家與家屬團圓。
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