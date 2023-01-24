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消防宣導有在聽 他遇火災濃煙關門待救逃過一劫

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮一棟2層樓住家今天清晨發生火災，31歲陳姓男子受困在2樓房間關門躲濃煙待救，消防人員將他救出無大礙，火災不到1個小時撲滅，起火原因及損失進一步調查中。

苗栗縣政府消防局今天清晨4點16分據報，竹南鎮大同路一棟2層樓住家起火，調派6車14人趕往現場，起火在2樓中間房間，火勢相當猛烈，屋內濃煙密布，其中1樓4人已經逃出，陳男受困在2樓後側房間。

消防人員於半個小時內控制火勢，入室救出陳男，陳男告訴消防人員先前在竹南國中有聽過消防局相關宣導，今天火災屋內濃煙很大，他因此關門躲避濃煙等待救援，這起火災清晨5點13分撲滅，起火房間付之一炬，起火原因及損失損失待查。

消防局指出，濃煙是火場第一殺手，「小火示警、快逃；濃煙關門、開窗」原則，如果發現煙霧，也沒有其他往下往外逃生的路線，應立即關門，防止火勢和煙霧進入，再以衣物或毛巾將門縫堵住，並往水平方向遠離火、煙、熱的位置，爭取獲救的空間與時間。

苗栗縣竹南鎮一棟2層樓住家2樓房間今天清晨起火，31歲陳姓男子受困在2樓房間關門躲濃煙待救，消防人員將他救出無大礙。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣竹南鎮一棟2層樓住家2樓房間今天清晨起火，31歲陳姓男子受困在2樓房間關門躲濃煙待救，消防人員將他救出無大礙。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣竹南鎮一棟2層樓住家2樓房間今天清晨起火，31歲陳姓男子受困在2樓房間關門躲濃煙待救，消防人員將他救出無大礙。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣竹南鎮一棟2層樓住家2樓房間今天清晨起火，31歲陳姓男子受困在2樓房間關門躲濃煙待救，消防人員將他救出無大礙。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣竹南鎮一棟2層樓住家2樓房間今天清晨起火，31歲陳姓男子受困在2樓房間關門躲濃煙待救，消防人員將他救出無大礙。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣竹南鎮一棟2層樓住家2樓房間今天清晨起火，31歲陳姓男子受困在2樓房間關門躲濃煙待救，消防人員將他救出無大礙。圖／苗栗縣政府消防局提供

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