一家四人從彰化到台東旅遊 山區迷航驚魂 警出動神救援
台東警分局利嘉派出所昨大年初一晚間8點多，接獲報案，從彰化到台東旅遊的許姓民眾一家四人，在山區迷路，警方在蜿蜒的山路搜尋約1.5小時終於發現報案民眾，考量許男的汽車底盤太低，恐無法開過山路斷層，又請2名對當地地勢熟悉的民防人員協助駕駛通過該路段，在幾經波折之下，協助民眾脫困，順利下山。
警方表示，許姓民眾一家4口從彰化來台東旅遊，到利嘉山區大巴六九餐廳用餐，下山時發現導航失靈，山區繞1個多小時仍無法下山，且道路已從柏油路變成偏僻崎嶇、雜草叢生山路，再加上沿路杳無人煙，車輛油料因繞行多時亦將見底，驚慌之餘立即報警協助。
警方說，員警抵達現場後，發現該車底盤較低，恐無法駛過山路斷層，請2名對當地地勢熟悉的民防人員張俊傑、洪田福，協助駕駛通過該路段，幾經波折之下，終於協助民眾脫困。
許姓民眾說，在陌生的山區等候時，遠遠看見警車的警示燈時，心中竟然感到前所未有的激動，很感激警方先前棄而不捨、耐心的用電話與其聯繫確定方位，最後終於在山裡面找到了他們。
台東警分局長李益杰呼籲，春節期間出遊，民眾應事先檢查車輛及油箱狀況，並注意行經山區時導航偶有失靈情事，迷路時務必保持冷靜尋求協助後原地等待，切勿慌亂擇路。
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