要變天了！消防署提醒瓦斯熱水器、爐具需保持通風 避免一氧化碳中毒
今天是大年初二，各地天氣晴朗，只是馬上就要變天，中央氣象局指出，明天起至26日會有冷氣團南下，請民眾做好保暖工作，對此，消防署也提醒，天冷在家務必注意，使用瓦斯熱水器或爐具要保持通風，以避免一氧化碳中毒，也呼籲民眾減少燃放爆竹煙火、注意安全。
消防署表示，去年共發生18件一氧化碳中毒事件，其中17件（占94%）是因為屋外式熱水器安裝在通風不良場所所致，當瓦斯熱水器或爐具燃燒不完全，就容易導致一氧化碳中毒，所以使用時一定要保持空氣流通。
消防署說，屋外式瓦斯熱水器一定要安裝在屋外通風良好處，若裝設在陽台，就要避免加裝窗戶、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風；也直指，若家中瓦斯熱水器安裝錯誤，要儘快把熱水器移至屋外，或改用有強制排氣功能的瓦斯熱水器，保護家人安全。
消防署指出，新年期間民眾喜歡燃放爆竹煙火、增添喜氣，只是為了維護環境以及安全，建議民眾減少燃放，若要燃放，務必購買附有認可標示的爆竹煙火，並遵守產品使用說明施放。
消防署提醒，爆竹煙火絕對不可同時大量串接、堆疊燃放，甚至朝人、車、建築物發射，未滿12歲兒童施放，大人務必陪同。還補充說，消防署有製作爆竹煙火電子音效，藉由音效同樣能達到歡喜熱鬧的效果，推廣給民眾「多一種選擇」，可至消防署官網（https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=168&article_id=497）下載。
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