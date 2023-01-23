要變天了！消防署提醒瓦斯熱水器、爐具需保持通風 避免一氧化碳中毒

今天是大年初二，各地天氣晴朗，只是馬上就要變天，中央氣象局指出，明天起至26日會有冷氣團南下，請民眾做好保暖工作，對此，消防署也提醒，天冷在家務必注意，使用瓦斯熱水器或爐具要保持通風，以避免一氧化碳中毒，也呼籲民眾減少燃放爆竹煙火、注意安全。

消防署表示，去年共發生18件一氧化碳中毒事件，其中17件（占94%）是因為屋外式熱水器安裝在通風不良場所所致，當瓦斯熱水器或爐具燃燒不完全，就容易導致一氧化碳中毒，所以使用時一定要保持空氣流通。

消防署說，屋外式瓦斯熱水器一定要安裝在屋外通風良好處，若裝設在陽台，就要避免加裝窗戶、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風；也直指，若家中瓦斯熱水器安裝錯誤，要儘快把熱水器移至屋外，或改用有強制排氣功能的瓦斯熱水器，保護家人安全。

消防署指出，新年期間民眾喜歡燃放爆竹煙火、增添喜氣，只是為了維護環境以及安全，建議民眾減少燃放，若要燃放，務必購買附有認可標示的爆竹煙火，並遵守產品使用說明施放。