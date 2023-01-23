剛交車10天⋯特斯拉不明原因卡半路 警民5人合力推2噸重電動車
新北市42歲李姓男子日前開新買的特斯拉轎車上路，卻因不明原因轎車自動煞車、失去動力，李男又不熟悉新車操作，特斯拉頓時卡在路上動彈不得，巡邏員警以為是違規上前勸導，後來得知狀況，決定幫忙「推車」。只是特斯拉電動車重達2公噸，3名警員難推動，所幸有熱心民眾加入，順利解決危機。
土城分局廣福派出所副所長陳奕丞、警員許峻豪、陳彥儒18日下午1點多巡邏行經裕民路、裕生路口，發現一輛特斯拉違停馬路，上前關心，才發現是電動車無法動彈。
駕駛李男說，本來車開著好好的沒事，在路口要右轉彎，卻突然失去動力且無法入檔，經多次重新啟動都沒有反應，不知如何是好，警方考量道路車流量大，索性「人力推車」。
電動車熄火失去動力後，疑似啟動電子手剎車，即使打了N檔，所有車輪還是一併鎖死無法推動，於是警方請李男聯絡原廠工程師，尋求排除方法，另外也詢問車行友人有無遇過相類似問題。
費勁一番功夫，研判當時電動車因行經路口，偵測到正在穿越的行人，所以啟動緊急剎車狀態造成電腦當機，也發現電動車在無動力狀態下，會自動啟動電子手剎車，所以無法入檔移動，再詢問了解，把車輛狀態變更為「牽引模式」，順利解除電子手剎車。
只是，電動車重量比一般油車重許多，重達2公噸，3名警員難以推動，所幸一旁有民眾見狀，熱心幫忙推車，經5人合力，順利將特斯拉推至路邊等待救援。李男頻頻向員警表達感謝，也透露電動車才剛交車10天，對車輛很多功能還不是很熟悉，會回家再多多研究，也慶幸沒有發生車禍。
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