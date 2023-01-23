大年初一酒駕 新北男逆向撞3車被逮稱：我為什麼在開車

新北市許姓男子昨天早上大年初一酒後開車上路，行經新店區安康路與安和路口時，疑因酒醉恍神，偏左逆向行駛，狠狠撞擊停等紅燈的3輛轎車，第一輛計程車首當其衝，前方車頭嚴重凹陷，生財工具面目全非。

警方22日早上7點獲報趕抵，發現肇事白車駕駛許男（38歲）明顯有酒氣，對他實施酒測，他酒測值每公升達0.68毫克，已涉犯刑法，當場依公共危險罪嫌逮捕送辦。

對向共有3輛停等紅燈的車輛無辜遭殃，第一輛計程車財損最嚴重，左前車頭大面積凹陷、毀損，所幸運將僅有腳部輕微受傷，自行就醫，其他兩輛車是計程車和休旅車，僅財損、沒有受傷。

至於肇事駕駛許男胸部、右手、右腳受傷，他警詢時稱「在家喝酒，不知道為什麼會開車」、「也不知道要去哪」、「我為什麼在開車」胡言亂語，無法交代撞車原因，詢後被警方依法送辦。據了解，他沒有酒駕紀錄。

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