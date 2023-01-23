統聯司機救21乘客卻命喪火場 13歲女兒：來世再當父女
國道1號苗栗頭屋段昨天發生連環車禍釀火燒車意外，造成統聯客運楊姓司機在內2死9傷的悲劇。48歲楊姓司機第一時間英勇救人，開門讓車上21名乘客逃生，自己卻來不及逃離命喪火場，楊男女兒深夜透過父親的臉書發文，「不要忘記，我們來世再當父女吧！我會永遠愛你」，思念父親之情，令人相當不捨。
楊男與妻子離異後，獨自撫養年僅13歲女兒，父女情深。楊男女兒昨夜透過父親的臉書發文，並附上與父親的合照，「應該有不少人看到統聯火燒車的新聞了吧，那是我的爸爸，他在事故中身亡了，他雖然走了，但他是個英雄」、「我很迷茫，也很難過，不敢相信這是真的，我不得不面對爸爸已經走了，強迫自己長大」。
楊女說，與父親曾約定好要一起做很多事，但如今都已無法完成，但最後仍想對爸爸說「一路好走，不要忘記，我們來世再當父女吧！我會永遠愛你」，文末她又淚崩說「看到爸爸的相簿幾乎都是我的相片時，又哭了」。
小小年紀卻要面對父喪事故，字裡行間流露出勇氣及思父之情，令人不捨。許多網友也留言安慰說「妹妹加油，您父親真的很偉大，大哥一路好走」、「妹妹加油，爸爸會守護妳」、「您父親是個溫暖陽光的人，曾經溫暖過我們的心」、「妹妹加油，你爸爸真的很偉大，妳要加油！」、「妹妹加油，爸爸是英雄，妳要好好的保重自己」。
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