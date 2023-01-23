桃園通緝犯違停現蹤 赤腳落跑仍被警方制伏
30歲吳姓男子大年初一時外出訪友，卻違規將車停在桃園市桃園區中正路上，引起警方注意上前了解。未料吳男竟當場棄車拔腿狂奔，員警立刻衝入大樓將他制伏，才發現他原來是曾持有改造槍枝的通緝犯。警詢後依法被逮捕解送歸案。
桃園分局武陵派出所警員邱梓杰，昨天下午2點25分在中正路60號前執行交通疏導勤務時，發現吳男駕駛的小客車違停，於是上前勸離。沒想到吳男一見員警靠近，竟然心虛打開車門向外狂奔，躲進一旁大樓內。
邱員立刻呼叫支援並一路緊跟，吳男為逃避警方追緝，企圖利用安全梯頂門擋住員警，連腳上的鞋掉了也不管，被員警推開後，又跑到隔壁棟的安全梯故技重施，拉住門想擋警，最後仍被支援警力合力衝入制伏。
警方發現，吳男7年前因非法持有槍枝，遭桃園地方法院將他依違反槍砲刀械管制條例判處3年4個月，併科罰金10萬元，吳男不滿上訴高院遭駁回，去年11月間，由於未按時入獄服刑，遭桃園地檢署發布通緝在案，卻因違停暴露行蹤，經警詢後押解歸案。
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