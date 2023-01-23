賊星該敗！竊賊除夕偷商品 初一變攤商賣贓物被活逮
北市中山分局圓山派出所除夕當天接獲店家報案，表示店內多項商品遭竊，不料員警初一在路上執行巡邏勤務時，竟眼尖發現轄區一處違規擺攤的攤商，特徵與竊嫌極為相似，進而查出前一天才行竊的小偷，隔天就急著將贓物變現，初一就外出擺攤賣贓物，結果賊星該敗被活逮。
陳姓竊賊在警方盤查過程中，起初還假意配合，並流利背誦冒用他人的身分證號，企圖矇混過關，但員警發覺對方身分資料有異，深入盤問下，讓陳男無法招架支吾其詞，趁機轉身拔腿狂奔。
所幸員警對於陳男反應早有警覺，立刻上前追捕約30公尺，飛身將其撲倒，奮勇逮捕陳男到案。經查陳男趁除夕年節前店家繁忙無暇看顧，伺機下手竊取商品，得手後搖身化為攤商變賣求現，只是賊星該敗，財神爺並未眷顧。
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