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年初一發生隨機攻擊路人案件 兩女學生飽受驚嚇

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮初中路21巷往世界路路口，昨傍晚5點多，發生一起隨機攻擊路人案件。一名疑精神異常的陳姓中年女子，突發瘋似的意圖攻擊路過兩名高中女學生，巡邏警員獲報到場後，迅速將陳女壓制在地，隨後將她強制送醫，現場兩名被攻擊女學生躲避及時未受傷，但也飽受驚嚇。

警方表示，陳女（53歲）有妨害風化、公共危險、妨害名譽等前科，徒步在初中路21巷往世界路路口，疑精神不穩，突向錯身而過的黃、蔡姓兩名縣立苑裡高中國中部女學生作勢攻擊，嚇得女學生趕緊躲避，住戶見狀也幫忙報警。

現場因陳女精神錯亂、胡言亂語，還意圖攻擊警員，警員強制將她壓制在地後，通知救護車送往大甲光田強制就醫，留院觀察；黃、蔡姓女學生現場無受傷、財損。

大過年，街頭上演警方當場逮人事件，也引發關注，有路過民眾還一度以為是發生搶劫事件，有人則誤傳是搶小孩，並在LINE群組發文說「太恐怖了！」

陳姓女子疑精神異常，當街意圖攻擊兩名高中女學生，被警方壓制後強制送醫。圖／民眾提供
陳姓女子疑精神異常，當街意圖攻擊兩名高中女學生，被警方壓制後強制送醫。圖／民眾提供

搶劫 救護車

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