年初一發生隨機攻擊路人案件 兩女學生飽受驚嚇

苗栗縣苑裡鎮初中路21巷往世界路路口，昨傍晚5點多，發生一起隨機攻擊路人案件。一名疑精神異常的陳姓中年女子，突發瘋似的意圖攻擊路過兩名高中女學生，巡邏警員獲報到場後，迅速將陳女壓制在地，隨後將她強制送醫，現場兩名被攻擊女學生躲避及時未受傷，但也飽受驚嚇。

警方表示，陳女（53歲）有妨害風化、公共危險、妨害名譽等前科，徒步在初中路21巷往世界路路口，疑精神不穩，突向錯身而過的黃、蔡姓兩名縣立苑裡高中國中部女學生作勢攻擊，嚇得女學生趕緊躲避，住戶見狀也幫忙報警。

現場因陳女精神錯亂、胡言亂語，還意圖攻擊警員，警員強制將她壓制在地後，通知救護車送往大甲光田強制就醫，留院觀察；黃、蔡姓女學生現場無受傷、財損。