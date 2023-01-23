190萬買便宜黃金有鬼 6旬翁年前險發財變破財

北市大同分局日前接獲大同郵局行員來電，一名61歲的郭姓男子欲一口氣提款190萬元，透過不熟的友人向宜蘭某銀樓代購便宜黃金，經行員察覺有異通報警方，寧夏路派出所兩名員警王清河、凃家彬前往現場，協助郭男當場向他口中的銀樓查證，讓郭男免於年前發財變破財的一場騙局。

郭男當時向郵局行員自稱，有位好友介紹一間位在宜蘭的銀樓，有便宜黃金可買，由於近來金價居高不下，又可以保值，郭男信以為真，於是前往銀行欲提款190萬元，欲匯款給陌生友人「JACK」代購黃金。