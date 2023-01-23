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190萬買便宜黃金有鬼 6旬翁年前險發財變破財

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市大同分局日前接獲大同郵局行員來電，一名61歲的郭姓男子欲一口氣提款190萬元，透過不熟的友人向宜蘭銀樓代購便宜黃金，經行員察覺有異通報警方，寧夏路派出所兩名員警王清河、凃家彬前往現場，協助郭男當場向他口中的銀樓查證，讓郭男免於年前發財變破財的一場騙局。

郭男當時向郵局行員自稱，有位好友介紹一間位在宜蘭的銀樓，有便宜黃金可買，由於近來金價居高不下，又可以保值，郭男信以為真，於是前往銀行欲提款190萬元，欲匯款給陌生友人「JACK」代購黃金。

經郵局行員於關懷提問時察覺有異報警，寧夏所巡佐王清河、警員凃家彬趕赴現場了解，行員於是與警方聯手向郭男苦口婆心勸說，上網搜尋類似案情詐騙手法的新聞，以及對方說詞矛盾處給予客觀分析，還幫忙致電到郭男所稱的宜蘭銀樓確認並無此事，終於成功說服郭男係遭詐騙，避免在年前痛失190萬元。

北市大同分局寧夏派出所巡佐王清河、警員凃家彬年前成功阻詐。圖／大同分局提供
北市大同分局寧夏派出所巡佐王清河、警員凃家彬年前成功阻詐。圖／大同分局提供

銀樓 郵局 宜蘭

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