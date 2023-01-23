無照騎車少女與酒駕叔公碰撞 少女頭部重創送醫不治

昨天大年初一，新竹縣尖石鄉發生一起死亡車禍案件，一名王姓無照少女騎機車與妹妹雙載，在部落產業道路一處斜坡與酒後騎車叔公會車時發生碰撞，王女未戴安全帽頭部受重創，經送竹東醫院急救仍宣告不治，確切肇事原因由警方調查釐清中。

警方初步調查，昨天下午1點多，尖石鄉秀巒村養老真耶穌教會附近一處產業道路斜坡，14歲王姓少女騎車搭載10歲的妹妹，下坡時與騎機車上坡的王姓叔公（50多歲）發生碰撞，王姓少女生因未戴安全帽，摔車後頭部碰撞受到重擊，當場失去意識。

警方表示，王姓少女無照騎車上路，肇事王姓叔公則是酒駕，事發後3名傷者均被送醫急救，其中王姓少女到院前已無生命跡象，經急救仍回天乏術，不幸身亡；少女妹妹頭部擦傷，傷勢較輕微，王姓叔公則是右腿骨折，還在住院治療中，全案警方訊後將依公共危險、過失致死罪嫌將王姓叔公移送偵辦，並釐清肇責。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康