畫面曝！板橋公車「逆向輾騎士」釀全身骨折 衝撞前詭異停7秒
新北市板橋區一輛公車，昨天發生驚悚逆向衝撞事件。一輛台北客運824路線的中型巴士，行經路口欲右轉，卻「轉錯車道」，逆向衝撞對向車道，直接把停在機車停等區的機車騎士「輾入車底」，經消防隊脫困，騎士雖沒有生命危險，但全身傷又骨折，無辜遭殃。
事發監視器畫面曝光，只見該輛公車開到路口時明明路燈，卻沒有直接右轉，反而詭異的停等超過7秒鐘，待對面一輛轎車出現，公車才繼續行駛，但「方向完全偏移」，右轉逆向開進對向車道，狠撞一名機車騎士，騎士跌到後被輾入車底，公車還繼續衝撞，直到迎頭撞上休旅車才停下，場面駭人。
警、消昨天下午5點57分獲報，板橋區大觀路二段路口有公車衝撞事件，趕抵發現一名機車騎士戴姓男子（34歲）受困公車底部，消防員緊急出動器材救援，逾半小時終於將人救出，他意識清楚，但全身傷又骨折，緊急送醫院救治。
該輛公車衝撞時，還撞到一輛休旅車，休旅車僅財損，車上駕駛及乘客2人沒有受傷。警方確認公車駕駛黃姓男子（55歲）沒有酒駕，車上唯一一名女乘客沒有受傷，依車禍規定受理，針對肇事原因，黃男稱「感冒不舒服，當時咳嗽一下，車子就暴衝了」，不清楚怎麼會發生這樣的事情，警方懷疑精神不濟釀禍，詳細肇責待後續釐清。
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