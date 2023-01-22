女山友初一登南橫關山嶺山 不慎摔落10公尺邊坡獲救

台東縣海端鄉南橫關山嶺山，今傳1名70歲女山友不慎在爬坡路段摔落約10公尺處邊坡，導致雙手骨折及身體多處擦傷，警消接獲通報救援，花3個多小時順利將傷者送往台東馬偕醫院治療，沒有生命危險。

消防局表示，今天上午10點接獲通報指出有3名登山客爬南橫三星的關山嶺山，其中1名女登山客在爬坡路段摔落約10公尺處邊坡待救，立即出動關山大隊利稻分隊救護車及關山大隊山域專責隊前往救援。

救援人員於上午11點半3接觸並評估傷者狀況，檢查後女登山客雙手骨折，身體及頭部有撕裂傷等，立即先上長背板包紮止血固定，利用捲式擔架拖拉救援下山，因山區路徑係容易鬆動的碎石坡，下行速度較緩慢，山坡碎石陡峭救援困難歷經3個多小時成功將傷者援救下山，由救護車載送往台東馬偕醫院醫治。