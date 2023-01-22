彰化除夕40多起火警 消防局提醒烹煮、菸蒂、放鞭炮要當心

彰化過年期間不平靜，今天上午秀水一間汽車修配廠發生火警，延燒至隔壁的寢具行及塑膠工廠，幸好無人受困，但經消防局統計，昨天除夕從白天到深夜累計40多起火警，包括花壇鄉有住家主食不慎火警，男子因此受傷送醫，晚上彰化市又有一處平房火警延燒到緊鄰廠房，消防局提醒過年期間住家要小心烹煮，菸蒂、燒金紙都要格外小心。

今年過年比去年早，彰化消防局統計過年前約一個多月從去年12月19到1月15就有533件火警，光是冬至那天彰化就有約47起工廠與住宅火警，去年同期為377件，消防人員指出，過年前許多工廠加班趕工，機具無法負荷就可能發生火災，加上天乾物燥火勢往往一發不可收拾。

彰化消防局分析，過年期間的火警有的是在開工期間放鞭炮造成，或是開伙時間較多，容易發生煮食不慎的火災。彰化消防局今天在臉書發文，提醒民眾過年期間有五招可避免火警，包括烹煮食物時要有人在，離開時就要關上爐具開關，若抽菸要注意將菸蒂確實熄滅。

此外，民眾走春出遠門要記得把電器插頭拔掉，尤其用電量大的電氣例如電暖爐、烤箱等應插在不同的插座，並且避免同時使用，燒金紙、放鞭炮要準備滅火器確認餘燼完全熄滅後再離開，甚至風勢過大時應暫緩燒金紙。