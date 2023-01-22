淡水九旬失智老婦低溫10度街頭徘徊 警察協助回家過年

新北市1名90歲老婦，日前清晨時分僅穿單薄睡衣在低溫10度的淡水街頭徘徊，警方獲報趕抵，老婦卻只是不斷喃喃自語：「我要回高雄岡山…」，只好先帶回派出所以免受凍。幸好查出身分通知家屬，平安回家過年團圓。

警方是在春節連假前最後上班日，於19日清晨5時許接獲報案，指稱有1名老婦在空無人車的大馬路上遊蕩。淡水警分局竹圍派出所警員陳鴻庭連忙趕赴淡水和北投交界的埔頂山區，在自強路上找到老婦人，發現她只穿睡衣、腳踩居家拖鞋獨自在寒風中漫步。

當時無論警員陳鴻庭如何詢問，老婦都只是不停喃喃自語重複：「我要回高雄岡山…」。因為關渡橋頭半山腰清晨低溫約僅10度，擔心她身體不堪負荷，便先帶回安置休息，接著警員江柏毅利用警政系統比對過濾，查出老婦身分資料，順利連絡家屬攜帶保暖外套趕到派出所。