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影／新春挑戰南二段 男除夕跌倒腳脫臼被救下山

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

北部一支4人登山隊利用春假連假欲挑戰南二段縱走，昨（21日）清晨從南投東埔入山，預計29日從自台東向陽下山，未料王姓隊員才出發，下午約在八通關小營地附近摔倒，因右腳踝脫臼，向外求援，今經空勤救下山送醫，性命無礙。

據了解，台北42歲王男與友人規畫用新春連假挑戰南二段縱走，昨天清晨4時許就從東埔停車場入山，預計29日從嘉明湖向陽遊客中心下山，未料王男出發後，就在八通關小營地附近跌跤，右腳腳踝脫臼，無法行走，隊友因此對外求援。

南投縣消防局指出，昨天下午3時許獲報，信義鄉八通關小營地附近有山友受傷，該轄第三大隊成立前進指揮所，向該名山友的隊友確認其健康狀況及事故地點，經評估該事故地點路途遙遠，氣候嚴峻酷寒且地形險惡，今天申請空勤救援。

第三大隊前進指揮所表示，就算目前是春節假期，昨獲報後仍通知玉山分隊人員及義消5名組成搜救隊，今上午9時搭乘直升機前往觀高坪後，下機後步行前往事故地點，於上午10時33分接觸到傷者，確認其傷況後，為其固定包紮患部。

搜救人員表示，該名傷者右腳腳踝脫臼，就算已初步包紮固定仍無法行走，因此以背負的方式將他背至觀高坪，下午1時再次申請直升機執行救援任務，下午1時45分時成功將他載下山，並送往竹山秀傳醫院就醫，陸空合作順利完成任務。

台北王姓男子（黃衣者）昨下午在八通關小營地附近摔倒，右腳踝脫臼，今由搜救人員背負，再透過直升機救下山送醫。圖／讀者提供
台北王姓男子（黃衣者）昨下午在八通關小營地附近摔倒，右腳踝脫臼，今由搜救人員背負，再透過直升機救下山送醫。圖／讀者提供
台北王姓男子（黃衣者）昨下午在八通關小營地附近摔倒，右腳踝脫臼，今由搜救人員背負，再透過直升機救下山送醫。圖／讀者提供
台北王姓男子（黃衣者）昨下午在八通關小營地附近摔倒，右腳踝脫臼，今由搜救人員背負，再透過直升機救下山送醫。圖／讀者提供

直升機 南投 山友

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