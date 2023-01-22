大年初一 新北警察局長廖訓誠到三重分局慰問基層拜年

今天是大年初一，新北市警察局長廖訓誠（右）特地到三重警分局慰問基層同仁，分送「局長紅包」向大家拜年。圖／警方提供 今天是大年初一，許多民眾開心放假過春節，但仍有許多警察留在工作崗位上，新北市警察局長廖訓誠特地前往三重警分局慰問基層同仁，逐一分送「局長紅包」拜年，叮嚀天氣寒冷，要注意保暖及執勤安全。

局長廖訓誠今天一早就前往三重警分局，由分局長張國哲陪同至偵查隊、警備隊、勤指中心分送紅包，向過年期間留守執勤的基層員警拜年慰問，期勉大家做好犯罪防治、交通維護、為民服務工作。