大年初一 新北警察局長廖訓誠到三重分局慰問基層拜年
今天是大年初一，許多民眾開心放假過春節，但仍有許多警察留在工作崗位上，新北市警察局長廖訓誠特地前往三重警分局慰問基層同仁，逐一分送「局長紅包」拜年，叮嚀天氣寒冷，要注意保暖及執勤安全。
局長廖訓誠今天一早就前往三重警分局，由分局長張國哲陪同至偵查隊、警備隊、勤指中心分送紅包，向過年期間留守執勤的基層員警拜年慰問，期勉大家做好犯罪防治、交通維護、為民服務工作。
分局長張國哲表示，大年初一至初三為走春高峰，交通量大，呼籲民眾提早規畫行程，春節期間警方執法無假期，持續秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸，特別感謝局長親自蒞臨打氣，激勵工作士氣，三重分局員警辛勤工作，努力讓民眾平安、如意過年享受假期。
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