年初一花蓮市民宅起火 住警器大響6人驚醒逃生

今天是大年初一，花蓮市信義街一處木造鐵皮民宅，清晨突然傳出火警，幸好住警器發揮作用，即時偵測並示警作響，驚醒屋內6人，連附近鄰居也都聞聲逃出屋外，未造成傷亡。

花蓮縣消防局今天清晨4時51分接獲報案，指花蓮市信義街一處2層樓的木造鐵皮建物，2樓有火煙竄出，現場濃煙密布，立即派出大批人車前往灌救。

消防人員趕抵現場，發現木造鐵皮屋已竄出火苗，全面燃燒，立即成立搜救小組，同時迅速布設水線滅火，很快控制火勢。經查，屋內有6名住戶原本在睡覺，因為住警器在第一時間作動響起，驚醒後逃出屋外，附近鄰居聽到，也都紛紛走避，未釀成人命傷亡。起火原因正由火調科人員調查釐清。

消防局代理局長吳兆遠表示，起火的是一幢木造鐵皮建物，發生火災很可能迅速延燒，幸好住警器及早偵測且示警，大大減少生命財產損失。