聽新聞
test
0:00 / 0:00
年初一花蓮市民宅起火 住警器大響6人驚醒逃生
今天是大年初一，花蓮市信義街一處木造鐵皮民宅，清晨突然傳出火警，幸好住警器發揮作用，即時偵測並示警作響，驚醒屋內6人，連附近鄰居也都聞聲逃出屋外，未造成傷亡。
花蓮縣消防局今天清晨4時51分接獲報案，指花蓮市信義街一處2層樓的木造鐵皮建物，2樓有火煙竄出，現場濃煙密布，立即派出大批人車前往灌救。
消防人員趕抵現場，發現木造鐵皮屋已竄出火苗，全面燃燒，立即成立搜救小組，同時迅速布設水線滅火，很快控制火勢。經查，屋內有6名住戶原本在睡覺，因為住警器在第一時間作動響起，驚醒後逃出屋外，附近鄰居聽到，也都紛紛走避，未釀成人命傷亡。起火原因正由火調科人員調查釐清。
消防局代理局長吳兆遠表示，起火的是一幢木造鐵皮建物，發生火災很可能迅速延燒，幸好住警器及早偵測且示警，大大減少生命財產損失。
消防局呼籲呼籲，若符合身心障礙住戶、低收入戶或獨居長者住戶、消防搶救困難場所（山區部落或離轄區消防隊車程10分鐘以上之住戶）、狹小巷弄住戶或其他火災高風險場所，都可向消防隊申請、諮詢安裝住警器。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言