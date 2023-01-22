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鎮店法鬥犬兔年落跑 警助重回主人懷抱牠露出一號表情

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄鳳山區一家Brunch早午餐店張姓女主人養了一隻「Orea」黑色法鬥犬，19日傍晚，張帶愛犬外出散步，「Orea」卻意外走失，所幸遇愛狗人士黃姓女子報案，警方和黃女帶牠去動物醫院掃晶片，聯繫上張女，「Orea」落跑，重回女主人懷抱，無一絲喜悅，只露出酷酷的一號表情。

警方指出，在鳳山區經武路附近經營早餐店的66歲張姓婦人，19日傍晚5時許，帶著鎮店招牌的「店寵」黑色法鬥犬「Orea」外出蹓躂，但「Orea」卻趁著張婦不注意之際，頑皮地跑離主人視線而迷途。

當時愛狗人士黃姓女子見法鬥犬在路邊嗅聞，擔心牠闖馬路會有危險，見路邊鳳山警分局成功路派出所警員黃綉茹正在值勤，趨前求助。

黃女和警方先將法鬥犬帶往維新路上的動物醫院掃晶片後，撥打主人張婦的電話，但一直轉入語音信箱，無法聯繫上，女警黃綉茹聽聞後，通知值班員警聯絡動保處人員前來處理。

警方當下持續撥打張婦電話，並將法鬥走失訊息張貼臉書寵物社團協尋，正當警方在原地等待動保處人員時，接獲張婦來電，張指因手機稍早前沒電才沒接電話，獲悉有人撿到愛犬有人撿到愛犬「Orea」，喜出望外。

張婦前來領回愛犬，在兔年即將來臨的夜晚落跑的「Orea」，重回主人懷抱，未露出一絲喜悅之感，酷酷的一號表情，令警方和黃女看了也笑場；張婦感謝黃女和警方協助和愛犬重逢，邀約2人改天到店裡喝咖啡致謝。

高雄鳳山區一家Brunch早午餐店黑色法鬥犬「Orea」，在農曆兔年來臨前夕，上演落跑記，和女主人散步走失，警方助牠重回主人懷抱。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區一家Brunch早午餐店黑色法鬥犬「Orea」，在農曆兔年來臨前夕，上演落跑記，和女主人散步走失，警方助牠重回主人懷抱。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區一家Brunch早午餐店黑色法鬥犬「Orea」，在農曆兔年來臨前夕和女主人散步走失，警方助牠重回主人懷抱，但牠卻露出酷酷一號表情。記者石秀華／翻攝
高雄鳳山區一家Brunch早午餐店黑色法鬥犬「Orea」，在農曆兔年來臨前夕和女主人散步走失，警方助牠重回主人懷抱，但牠卻露出酷酷一號表情。記者石秀華／翻攝

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