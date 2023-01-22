逛台南花園夜市吃美食 南警交通不打結

為期10天的農曆春節起跑，以美食小吃聞名、讓人流連忘返的台南市北區花園夜市，農曆新年期間不打烊照常營業，警方除與夜市管委會策定夜市周邊和緯路三段南側外側車道，及海安路三段西側外側車道停車格禁止停車等交通管制措施外，並請其增派保全人員，在周邊協助疏導管制人車。

花園夜市為台南市知名觀光景點，市警五分局除成立「交通路況快暢中心」由勤務指揮中心24小時監看轄區路況外，同時與大賣場、夜市等業者，成立「112年春節連假交通疏導聯繫平臺」Line群組，除提供橫向聯繫即時反映路況外，警方也能提供即時交通安全資訊。

民眾返鄉或出遊，各車站、重要觀光景點、大賣場及遊樂區湧現大量人潮，因人車流動劇增，勢必影響交通順暢與安全，請民眾注意行車以維護交通安全，另發生輕微交通事故，在人未受傷情況下，應報警後先定位攝影迅速移至路旁以免造成交通壅塞；公司行號團體尾牙、春酒餐敘，切勿酒後駕車，避免發生交通事故。