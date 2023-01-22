除夕惡火奪命台中1家團圓夢碎 議員助安置贈消防加菜金

昨天除夕夜台中大雅區傳惡火奪走吳姓1家大哥性命，釀團圓夢碎慘劇，另有3人分別受輕、重傷，起火的透天厝還波及一共4戶民宅，詳細起火原因仍待消防局火調科釐清；台中市議員吳呈賢昨也到場關心，並致贈4戶受災戶慰問金外，今再赴消防分隊致贈6000元加菜金。

大雅區永和路文雅巷1棟民宅昨下午4點多竄出火舌，消防緊急派遣7個分隊前往搜救，火勢雖在30分鐘控制，消防也陸續救出吳姓二哥及其9歲兒子、吳姓三弟等3人，但卻在1樓發現47歲的吳姓大哥失去呼吸心跳，緊急送醫搶救仍不治。

昨包括大雅區長李修齊代表市長盧秀燕致贈家屬5000元慰問金，市議員吳呈賢也表示，稍早接獲民眾求助，隨即到場關心，並致贈4戶受災戶慰問金。