永遠無法回家過年...老翁除夕下班疑闖紅燈穿越馬路 被機車撞擊身亡

邱姓老翁昨天除夕傍晚疑似違規闖紅燈穿越馬路，欲搭公車回家吃年夜飯，被騎乘機車的林姓女子撞擊倒地，因頭部受到重創，送醫搶救仍宣告不治。

警方指出，邱翁昨日下午5時55分於羅斯福路二段、和平西路一段路口，疑因違規闖紅燈穿越馬路至公車停靠區，被機車撞倒在地，老翁頭部受到重創，緊急送往馬偕醫院急救，到院後無呼吸心跳，經搶救後仍宣告身亡。