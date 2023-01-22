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永遠無法回家過年...老翁除夕下班疑闖紅燈穿越馬路 被機車撞擊身亡
邱姓老翁昨天除夕傍晚疑似違規闖紅燈穿越馬路，欲搭公車回家吃年夜飯，被騎乘機車的林姓女子撞擊倒地，因頭部受到重創，送醫搶救仍宣告不治。
警方指出，邱翁昨日下午5時55分於羅斯福路二段、和平西路一段路口，疑因違規闖紅燈穿越馬路至公車停靠區，被機車撞倒在地，老翁頭部受到重創，緊急送往馬偕醫院急救，到院後無呼吸心跳，經搶救後仍宣告身亡。
警方調查，騎乘機車的林女酒測值為0，而邱翁應是下班途中欲搭公車返家與家人團聚吃年夜飯，案發後調閱路口監視器影像，發現當時行人號誌燈為紅燈，邱翁疑因未注意號誌尚未變換，擅自穿越路口而發生事故，詳細案發原因仍須進一步釐清，還原事故現場並研提改善措施，以確保用路人通行安全。
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