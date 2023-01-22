年初一高雄岡山公園兩起火警 險釀蝴蝶燈飾無法「飛」

高雄岡山公園今晨連續發生2起火警，第1件不明原因起火，燒毀草皮，另一起為公園變電箱起火，險些波及岡山燈藝節水景燈區的百隻蝴蝶鐵件插枝，所幸消防員及時撲滅火勢；由於火警發生前，有民眾在公園前燃放煙火，警消不排除和放煙火有關，正著手調查。

高雄區公所在岡山公園舉辦「岡山燈藝節」活動，展區內除打造了約6.5公尺的浩色胖胖兔外，現場也有大型裝置「山坡上的魔法師」燈區，有10多隻可愛生動的小兔子，搭配鈎織藝術魔力菇菇和牡丹花；水景燈區則有百隻蝴蝶鐵件插枝，倒映湖面。

大年初一凌晨0時17分許，岡山公園的草地上，不明原因起火，警消到達現場，及時將火勢撲滅；未料，1小時後，水景燈區又發生火警，險些波及蝴蝶鐵枝，所幸消防員及時撲滅火勢，無人傷亡。