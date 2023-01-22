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年初一高雄岡山公園兩起火警 險釀蝴蝶燈飾無法「飛」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄岡山公園今晨連續發生2起火警，第1件不明原因起火，燒毀草皮，另一起為公園變電箱起火，險些波及岡山燈藝節水景燈區的百隻蝴蝶鐵件插枝，所幸消防員及時撲滅火勢；由於火警發生前，有民眾在公園前燃放煙火，警消不排除和放煙火有關，正著手調查。

高雄區公所在岡山公園舉辦「岡山燈藝節」活動，展區內除打造了約6.5公尺的浩色胖胖兔外，現場也有大型裝置「山坡上的魔法師」燈區，有10多隻可愛生動的小兔子，搭配鈎織藝術魔力菇菇和牡丹花；水景燈區則有百隻蝴蝶鐵件插枝，倒映湖面。

大年初一凌晨0時17分許，岡山公園的草地上，不明原因起火，警消到達現場，及時將火勢撲滅；未料，1小時後，水景燈區又發生火警，險些波及蝴蝶鐵枝，所幸消防員及時撲滅火勢，無人傷亡。

由於火警發生前，有民眾拍下有一群人在公園燃放煙火，警消不排除和燃放煙火有關，詳細起火原因正由消防局火調科人員調查中。

高雄區公所在岡山公園舉辦「岡山燈藝節」活動，圖為水景燈區則有百隻蝴蝶鐵件插枝，倒映湖面。圖／岡山區公所提供
高雄區公所在岡山公園舉辦「岡山燈藝節」活動，圖為水景燈區則有百隻蝴蝶鐵件插枝，倒映湖面。圖／岡山區公所提供
大年初一凌晨，高雄岡山公園「岡山燈藝節」水景燈區發生火警，警消在現場搶救。記者石秀華／翻攝
大年初一凌晨，高雄岡山公園「岡山燈藝節」水景燈區發生火警，警消在現場搶救。記者石秀華／翻攝
大年初一凌晨，高雄岡山公園「岡山燈藝節」水景燈區發生火警，險些釀及蝴蝶鐵枝，幸僅燒毀水警中央的草皮。記者石秀華／翻攝
大年初一凌晨，高雄岡山公園「岡山燈藝節」水景燈區發生火警，險些釀及蝴蝶鐵枝，幸僅燒毀水警中央的草皮。記者石秀華／翻攝

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