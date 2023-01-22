影／共度春宵被叫老公 卻不知老婆名字 身旁傳播妹被查獲毒品

新北市1名洪姓男子過年前最後1個上班日，帶傳播妹到蘆洲某汽車旅館開房間，沒想到遇上臨檢，傳播妹故作鎮定聲稱他是我老公，老公被員警問到「老婆」名字卻支支吾吾答不出來。後來黃姓女子還被查出攜帶3種毒品共13包。

蘆洲警方在汽車旅館臨檢，穿著清涼的傳播女子與常客開房間，主動交出3種毒品共13包。記者林昭彰／翻攝

據了解，48歲洪男是黃女的常客，19日凌晨1時許一起到蘆洲中正路的摩鐵開房間，他們帶了酒菜唱歌喝酒共度春宵，遇上蘆洲警分局三民派出所所長王明堂及警員林宏勳執行例行臨檢，員警在房門口問候徵詢41歲黃女：「證件有帶嗎？」

穿著清涼的黃女便急著舉手指向房內介紹：「那我老公！」，然後再親暱提醒一次：「欸，『老公！』證件給他」。但洪男被詢問「老婆」名字，卻遲疑許多，根本答不出來，令員警察覺到情況異常。

後來警方開燈詢問是否攜帶違禁品，眼尖看見黃女的手提包內疑似有咖啡包，她自知躲不掉，主動交出毒品，包括裝在紅包袋的11包毒咖啡32.48公克、以及1包搖頭丸2.23公克、1包K他命0.8公克，總重35.51公克。

帶著酒意的洪男除了不知道黃女名字，也不知道保養得宜的她實際年齡，頓時清醒撇清聲稱不知道她有吸毒習慣。黃女坦承持有毒品且與洪男無關，最後被帶回派出所，警詢後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。