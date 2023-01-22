超速背後傳「喀嚓！」一聲 台中男拿石塊砸照相機洩憤

台中沈姓男子日前騎車經太平區長龍路4段超速，猛然聽見背後傳來「喀嚓！」一聲，直覺被拍照取締，想到會收到罰單越想越氣，竟撿路邊石塊用力砸測速照相桿洩憤，轄區警方因發現相機外殼凹陷、破損，過濾監視器通知沈到案，他表示相當後損，仍被依妨害公務罪嫌送辦。

太平分局表示，頭汴派出所日前發現長龍路四段25巷口的固定式測速照相機外框有破洞，疑似遭外力毀損，經過濾監視器畫面比對，發現沈男（45歲）涉案通知他到案說明。

沈男向警方說，他當天到南投找親友，回家時騎機車經過該路口，因為忽然聽到後方「喀嚓！」一聲，驚覺可能超速被拍，想到會被開罰單就越想越氣，所以折返隨機拿路邊石頭丟擲洩憤。

警方也說，沈男到案後表示相當後悔也願意照價賠償，警方比對監視器認為他故意毀損行為、犯意明確，依刑法第138條妨害公務罪嫌函送偵辦。