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超速背後傳「喀嚓！」一聲 台中男拿石塊砸照相機洩憤

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中沈姓男子日前騎車經太平區長龍路4段超速，猛然聽見背後傳來「喀嚓！」一聲，直覺被拍照取締，想到會收到罰單越想越氣，竟撿路邊石塊用力砸測速照相桿洩憤，轄區警方因發現相機外殼凹陷、破損，過濾監視器通知沈到案，他表示相當後損，仍被依妨害公務罪嫌送辦。

太平分局表示，頭汴派出所日前發現長龍路四段25巷口的固定式測速照相機外框有破洞，疑似遭外力毀損，經過濾監視器畫面比對，發現沈男（45歲）涉案通知他到案說明。

沈男向警方說，他當天到南投找親友，回家時騎機車經過該路口，因為忽然聽到後方「喀嚓！」一聲，驚覺可能超速被拍，想到會被開罰單就越想越氣，所以折返隨機拿路邊石頭丟擲洩憤。

警方也說，沈男到案後表示相當後悔也願意照價賠償，警方比對監視器認為他故意毀損行為、犯意明確，依刑法第138條妨害公務罪嫌函送偵辦。

太平分局分局長蔡慶星表示，太平區長龍路是分局重點取締超速、危險駕駛路段，呼籲民眾行經山區應減速慢行，以維自身及用路人安全，而且無故毀損測速照相等公物設備，不但觸法還須負起民事賠償責任，得不償失。

沈男超速被拍照，竟撿石塊砸測速照相機洩憤，被依妨害公務罪嫌送辦。記者曾健祐／翻攝
沈男超速被拍照，竟撿石塊砸測速照相機洩憤，被依妨害公務罪嫌送辦。記者曾健祐／翻攝

監視器 測速 妨害公務

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