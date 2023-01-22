太像了！屏東女子牽錯車 員警尋獲化解誤會

屏東縣潮州鎮1名周姓女子發現停放機車不見蹤影，急忙求助警方，經調閱監視器發現為1名李姓女子牽走，警方循線找到女子，最後才發現是牽錯車。當下雙方也握手言和，各自牽回自己機車。

警方表示，這起烏龍牽錯車事件於日前發生，周女前往潮州鎮新路生段買東西，遂將機車停放在1間藥局前，未料，準備回去時，卻發現自己機車不見了，搜尋不著後，打電話給派出所請求協助。

員警到場發現，現場還留有一部與周女描述機車樣式廠牌顏色都相符的車輛停放，初步判斷可能是騎錯機車，立即調閱周邊監視器畫面及查詢車牌辨識系統，發現為1女子所牽走。

警方立即循線查訪成功找到騎錯車的李姓女子。李女表示當時她誤將鑰匙插入周女機車，發現鑰匙無法轉動，以為鑰匙壞掉，故將機車牽往對面機車行更換鎖頭。最後才恍然大悟騎錯車了。

李女頻向周女和員警道歉，表示自己一時粗心而誤騎機車，所幸最後由細心的員警積極協助順利尋回車輛交換認領後，當下雙方也握手言和，並對該烏龍經過貽笑大方。