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初一憾事！國道1號苗栗頭屋段統聯追撞轎車「陷火海」 致2死9傷

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初一憾事！國道1號苗栗頭屋段統聯追撞轎車「陷火海」 致2死9傷

聯合報／ 記者張裕珍／苗栗即時報導

國道客運車禍釀火燒車。記者張裕珍／翻攝
國道客運車禍釀火燒車。記者張裕珍／翻攝

大年初一國道不平靜！國道1號北上127公里苗栗頭屋路段今天凌晨4點多發生統聯客運追撞轎車意外，事故現場引發火燒車 ，火勢竄燒相當猛烈，造成遊覽車司機跟轎車女乘客因逃生不急當場葬生火海，另有9人受傷送醫，肇事原因由國道員警調查處理。

苗栗縣消防局今天凌晨4時53分接獲國道車禍救護報案，地點在國報一號北上128公里、出動公館、苗栗、頭屋、特搜、銅鑼共計11車、消防人員26名，抵達意外現場確認為國道車禍追撞，有一輛客運遊覽車全面燃燒，現場多名民眾受傷。

據了解，該輛統聯客運北上往機場方向行駛，車上共21名旅客，由於客運撞上小客車後起火燃燒，車上乘客雖及時逃生，但

統聯客運司機及被追撞的轎車女乘客因為夾在車上逃生不及當場燒死，另有9名傷者（1名重傷、8名輕傷）送苗栗醫院。

國道客運車禍釀火燒車。記者張裕珍／翻攝
國道客運車禍釀火燒車。記者張裕珍／翻攝
國道大年初一火燒車。記者張裕珍／翻攝
國道大年初一火燒車。記者張裕珍／翻攝

國道 統聯 車禍

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