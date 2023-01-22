初一憾事！國道1號苗栗頭屋段統聯追撞轎車「陷火海」 致2死9傷

國道客運車禍釀火燒車。記者張裕珍／翻攝

大年初一國道不平靜！國道1號北上127公里苗栗頭屋路段今天凌晨4點多發生統聯客運追撞轎車意外，事故現場引發火燒車 ，火勢竄燒相當猛烈，造成遊覽車司機跟轎車女乘客因逃生不急當場葬生火海，另有9人受傷送醫，肇事原因由國道員警調查處理。

苗栗縣消防局今天凌晨4時53分接獲國道車禍救護報案，地點在國報一號北上128公里、出動公館、苗栗、頭屋、特搜、銅鑼共計11車、消防人員26名，抵達意外現場確認為國道車禍追撞，有一輛客運遊覽車全面燃燒，現場多名民眾受傷。

據了解，該輛統聯客運北上往機場方向行駛，車上共21名旅客，由於客運撞上小客車後起火燃燒，車上乘客雖及時逃生，但