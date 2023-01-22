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疑大量油品頻傳爆炸聲 台南塑膠工廠大火200坪全面燃燒
台南市安南區長溪路一段483巷內工廠，今天凌晨4點23分發生火警，安和及安南等消防分隊到場，發現起火的塑膠工廠約200坪全面燃燒，現場火勢很大，疑似有大量油品，不時傳出爆炸聲，請求增派4梯次人車支援後，大批消防分隊就近馳援，火勢約在1個多小時後控制。
「工廠失火，有明火竄出，快來搶救。」台南市消防局救災救護中心今天凌晨4點23分接獲民眾報案，位於安南區長溪路一段483巷內工廠失火，中心派遣安和分隊等19車42人到場後，消防人員回報現場為塑膠射出工廠，工廠全面燃燒。
消防人員拉水線防護搶救，現場火勢很大，疑似有大量油品，不時傳出有爆炸聲，消防人員請求中心增派人車支援，中心增派和緯、土城及大灣及安平等消防分隊支援，同時動員空拍機，從空中拍攝起火點後，全面出水灌救。
「塑膠原料著火很難打，小心！」由於塑膠射出工廠臨近其他工廠，消防人員擔心其他工廠被波及，進入臨近工廠內射水防護，火勢約在清晨5點30分控制，消防人員並請來重機具殘火處理。台南市消防局說，塑膠工廠大火火勢控制，沒有人受傷，至於起火真正原因待火災調查科鑑定查明。
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