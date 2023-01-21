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除夕夜頒贈獎勵金 警政署長至板橋、海山分局慰勤

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天是除夕夜，為感謝基層警在春節期間，不辭辛勞守護轄區治安。警政署長黃明昭，今天傍晚特別前往板橋分局後埔派出所、海山分局偵查隊、海山派出所，頒發春節工作獎勵金慰勤。

長達10天春節連假，從昨天開始展開，民眾雖開始放假。但警察為維護社會治安、交通仍須堅守崗位，只為讓民眾安心過好年。對於任何宵小，在春節期間犯案，新北警仍然秉持以最短時間破案精神，全力偵辦強勢壓制與執法。

為了感謝基層警，在春節期間不辭辛勞守護轄區治安。今天傍晚，警政署長黃明昭特別前往板橋分局後埔派出所、海山分局偵查隊、海山派出所，頒發春節工作獎勵金慰勤。

署長黃明昭表示，警察工作特殊，春節期間警察們還是必須負責轄區的治安交通工作，沒辦法休假返家與家人團聚，所以特地在除夕夜來慰問關懷同仁。謝謝所有基層警察同仁，在春節連續假期期間，落實「加強重要節日安全維護工作」，全力做好「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」等三大工作主軸，讓民眾能安心過好年。

今天是除夕夜，警政署長黃明昭，傍晚特別前往板橋分局後埔派出所、海山分局偵查隊、海山派出所，頒發春節工作獎勵金慰勤。記者曾伯愷／翻攝
今天是除夕夜，警政署長黃明昭，傍晚特別前往板橋分局後埔派出所、海山分局偵查隊、海山派出所，頒發春節工作獎勵金慰勤。記者曾伯愷／翻攝
今天是除夕夜，警政署長黃明昭，傍晚特別前往板橋分局後埔派出所、海山分局偵查隊、海山派出所，頒發春節工作獎勵金慰勤。記者曾伯愷／翻攝
今天是除夕夜，警政署長黃明昭，傍晚特別前往板橋分局後埔派出所、海山分局偵查隊、海山派出所，頒發春節工作獎勵金慰勤。記者曾伯愷／翻攝
今天是除夕夜，警政署長黃明昭，傍晚特別前往板橋分局後埔派出所、海山分局偵查隊、海山派出所，頒發春節工作獎勵金慰勤。記者曾伯愷／翻攝
今天是除夕夜，警政署長黃明昭，傍晚特別前往板橋分局後埔派出所、海山分局偵查隊、海山派出所，頒發春節工作獎勵金慰勤。記者曾伯愷／翻攝

春節 警察

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