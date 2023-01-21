除夕夜頒贈獎勵金 警政署長至板橋、海山分局慰勤

今天是除夕夜，為感謝基層警在春節期間，不辭辛勞守護轄區治安。警政署長黃明昭，今天傍晚特別前往板橋分局後埔派出所、海山分局偵查隊、海山派出所，頒發春節工作獎勵金慰勤。

長達10天春節連假，從昨天開始展開，民眾雖開始放假。但警察為維護社會治安、交通仍須堅守崗位，只為讓民眾安心過好年。對於任何宵小，在春節期間犯案，新北警仍然秉持以最短時間破案精神，全力偵辦強勢壓制與執法。

為了感謝基層警，在春節期間不辭辛勞守護轄區治安。今天傍晚，警政署長黃明昭特別前往板橋分局後埔派出所、海山分局偵查隊、海山派出所，頒發春節工作獎勵金慰勤。