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「我剛殺了4個人…」除夕夜男子持雙刀 醉闖鄰居家砍人

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「我剛殺了4個人…」除夕夜男子持雙刀 醉闖鄰居家砍人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區高姓男子，長期覺得吳姓鄰居一家很吵，兩戶多次發生口角。今天除夕夜，高男又覺得鄰居太吵，喝完一瓶清酒後，持雙刀敲門理論，雙方再度爆發口角，高男一時情緒失控，朝著吳男一家四口劃刺，造成吳男及妻腹部被刺一刀，吳男兩子雙手劃傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。警方獲報趕抵帶回高男偵辦中。

經調查，高姓男子（59歲）長期不滿鄰居吳男一家四口很吵，不時登門理論，雙方因此積怨。今天晚上7時許，高男又覺得隔壁太吵，先在家中飲了一瓶清酒壯膽，旋即手持水果刀、菜刀到隔壁敲門理論。

吳男兒子（33歲）聽到門口有人敲門，他開門一看，又是隔壁高男前來理論。雙方爆發口角，未料，高男情緒失控，朝著吳男（70歲）、妻子王女（65歲）腹部各刺一刀倒地，吳男兩子則是試圖阻止，雙手被刀劃傷濺血。

逞凶後高男，自行打電話向警方報案自首「我剛殺了4個人」警方獲報派員迅速趕抵，先協助四人送醫急救，所幸皆無生命危險。目前警方已帶回高男返回派出所偵辦，朝殺人未遂偵辦中。

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新北市樹林區高姓男子，今天晚上持刀刺傷鄰居一家四口遭警當場逮捕。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區高姓男子，今天晚上持刀刺傷鄰居一家四口遭警當場逮捕。記者曾伯愷／翻攝

除夕夜 春節

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