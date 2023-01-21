偽「處罰通知」凍結監管 調查局籲：別信匯款解管制

近來時有民眾先遭詐騙集團以投資「股權通證」為由，向大眾吸金，再冒用調查局單位名義及局徽圖樣，製作「處罰通知」，誆稱投資老師違法被調查，相關投資帳戶均被凍結監管，須於期限內繳交名下投資帳戶總資產 20％擔保金至原投資帳戶，始可解除。調查局呼籲，民眾有疑慮，可向調查局專線查證。

調查局經濟犯罪防制處表示，近日受理民眾檢舉，有不法詐騙集團以投資「股權通證」為由，向民眾吸收資金，再偽冒調查局所屬單位名義及局徽圖樣，製作所謂「處罰通知」，誆以投資老師，涉嫌違反洗錢防制法、管理外匯條例等罪嫌，遭調查局查辦，相關投資帳戶，已遭調查局凍結監管，禁止一切交易及資金存提。

調查局經濟犯罪防制處表示，已要求投資人須於期限內，繳交名下投資帳戶總資產 20％之擔保金，到原本投資帳戶內，才可以解除帳戶管制、領回投資款，相關擔保金，則會在 7 日內返還。有民眾信以為真匯款，蒙受鉅額損失。