快訊

「我剛殺了4個人…」除夕夜男子持雙刀 醉闖鄰居家砍人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偽「處罰通知」凍結監管 調查局籲：別信匯款解管制

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

近來時有民眾先遭詐騙集團以投資「股權通證」為由，向大眾吸金，再冒用調查局單位名義及局徽圖樣，製作「處罰通知」，誆稱投資老師違法被調查，相關投資帳戶均被凍結監管，須於期限內繳交名下投資帳戶總資產 20％擔保金至原投資帳戶，始可解除。調查局呼籲，民眾有疑慮，可向調查局專線查證。

調查局經濟犯罪防制處表示，近日受理民眾檢舉，有不法詐騙集團以投資「股權通證」為由，向民眾吸收資金，再偽冒調查局所屬單位名義及局徽圖樣，製作所謂「處罰通知」，誆以投資老師，涉嫌違反洗錢防制法、管理外匯條例等罪嫌，遭調查局查辦，相關投資帳戶，已遭調查局凍結監管，禁止一切交易及資金存提。

調查局經濟犯罪防制處表示，已要求投資人須於期限內，繳交名下投資帳戶總資產 20％之擔保金，到原本投資帳戶內，才可以解除帳戶管制、領回投資款，相關擔保金，則會在 7 日內返還。有民眾信以為真匯款，蒙受鉅額損失。

為此，調查局已全力追查不法詐欺集團，澄清，調查局絕對不會要求民眾，透過匯款解除帳戶管制，呼籲，民眾應循正常管道審慎投資，若收受來源不明的訊息或疑似偽冒公文時，可利用調查局 0800-007-007 專線查證。

法務部調查局呼籲，民眾應循正常管道審慎投資，若收受來源不明的訊息或疑似偽冒公文時，可利用調查局0800-007-007專線查證。圖／聯合報資料庫
法務部調查局呼籲，民眾應循正常管道審慎投資，若收受來源不明的訊息或疑似偽冒公文時，可利用調查局0800-007-007專線查證。圖／聯合報資料庫

詐騙集團 資產

延伸閱讀

假冒監管要求匯款 調查局追查詐騙集團

陌生人LINE加好友拜年 警籲提到投資小心遇詐騙

冒烏克蘭女稱要來台灣相會 警阻七旬老翁購買點數

影／假應徵真囚禁29人險淪豬仔 警瓦解人蛇詐欺集團

相關新聞

「我剛殺了4個人…」除夕夜男子持雙刀 醉闖鄰居家砍人

新北市樹林區高姓男子，長期覺得吳姓鄰居一家很吵，兩戶多次發生口角。今天除夕夜，高男又覺得鄰居太吵，喝完一瓶清酒後，持雙刀...

除夕團圓夢碎！ 台中民宅竄惡火釀1死3傷

今天是圍爐除夕夜，傍晚4點多，台中市大雅區永和路文雅巷一處民宅竄出惡火，消防隊陸續救出42歲男子，全身灼傷、意識清楚...

BMW X6車輛化身行動拜年車展示電尾門 警方罰不了

高雄一輛BMW X6車輛，大過年竟在停等紅綠燈時突然打開後行李箱秀出一對春聯，化身為「行動拜年車」，讓後方駕駛超傻眼，行...

除夕國3北上8車連環撞3輕傷 大溪段回堵塞車

國道3號今天除夕日出現車潮，國3北向61.1公里大溪路段今天下午3時許，顏男駕駛轎車疑操作不當發生車禍，造成8車連環追撞、3人受傷，北上塞車1小時，網友在社群貼文「堵車」熱議，國道警方表示...

趕著出生過年拿紅包！小男嬰小年夜在救護車上呱呱墜地

新竹縣竹東消防分隊昨晚小年夜接到一起特殊救護案件，原來是有產婦即將臨盆，救護員剛到場媽媽就說羊水已破，急忙將她送上救護車...

影／台中南屯交流道今晨火燒車 赫見一具男屍

除夕第一天，台中國道一號路段發生火燒車1死事故。今晨5時多，國1北向181公里南屯出口匝道，一部轎車撞擊匝道護欄且衝出斜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。