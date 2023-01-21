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偽「處罰通知」凍結監管 調查局籲：別信匯款解管制
近來時有民眾先遭詐騙集團以投資「股權通證」為由，向大眾吸金，再冒用調查局單位名義及局徽圖樣，製作「處罰通知」，誆稱投資老師違法被調查，相關投資帳戶均被凍結監管，須於期限內繳交名下投資帳戶總資產 20％擔保金至原投資帳戶，始可解除。調查局呼籲，民眾有疑慮，可向調查局專線查證。
調查局經濟犯罪防制處表示，近日受理民眾檢舉，有不法詐騙集團以投資「股權通證」為由，向民眾吸收資金，再偽冒調查局所屬單位名義及局徽圖樣，製作所謂「處罰通知」，誆以投資老師，涉嫌違反洗錢防制法、管理外匯條例等罪嫌，遭調查局查辦，相關投資帳戶，已遭調查局凍結監管，禁止一切交易及資金存提。
調查局經濟犯罪防制處表示，已要求投資人須於期限內，繳交名下投資帳戶總資產 20％之擔保金，到原本投資帳戶內，才可以解除帳戶管制、領回投資款，相關擔保金，則會在 7 日內返還。有民眾信以為真匯款，蒙受鉅額損失。
為此，調查局已全力追查不法詐欺集團，澄清，調查局絕對不會要求民眾，透過匯款解除帳戶管制，呼籲，民眾應循正常管道審慎投資，若收受來源不明的訊息或疑似偽冒公文時，可利用調查局 0800-007-007 專線查證。
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