除夕團圓夢碎！ 台中民宅竄惡火釀1死3傷

今天是圍爐除夕夜，傍晚4點多，台中市大雅區永和路文雅巷一處民宅竄出惡火，消防隊陸續救出42歲男子，全身灼傷、意識清楚，及45歲男子與10歲男童，3人送台中榮總救治。傍晚6點多，在2樓發現40歲吳男，現場明顯死亡，經家屬指認身分無誤，一場大火讓除夕團圓夜夢碎。

今天下午4點49分，台中市大雅區永和路文雅巷一棟2樓磚造、3樓鐵皮建築冒出火舌，台中市消防局表示，火勢在17點19分控制，17點52分撲滅，救出4人分別為：42歲男性，主述全身燒燙傷，意識清楚、10歲男童意識清楚、45歲男性意識模糊、嗆傷，3人均送往台中榮總治療。

隨後，消防隊人員在2樓發現一具男性遺體，經家屬確認身分為40歲吳男，現場令人鼻酸。

據悉，該棟建築物都是吳姓家人與親友同住，原本想在除夕夜圍爐團聚，未料一場大火帶走至親。