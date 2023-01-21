追男公關女友不成 設局強擄凌虐丟包 警速逮5嫌法辦
新北市五股區張姓男公關，因不爽賴男狂追其女友，雙方大打一架，賴男不敵負傷逃逸。上周三（11日）凌晨，賴男找來許女設局，佯稱叫男公關陪酒，張男不疑獨自前往，慘遭賴等5人凌虐毆打，隨後被丟包汐止山區。警方獲報以車追人於當晚循線逮捕5嫌，警詢後依妨害自由、強盜、傷害等罪移送法辦。
經調查，張姓男子（23歲）自稱是名男公關，日前賴姓男子（22歲）狂追張的女友柳女不成，於這個月6日雙方約出談判，兩人大打出手。賴男不敵張男遭毆負傷逃去。
上周三（11日）凌晨4時許，賴男找來許女設局，誆騙張男要找男公關陪酒，張男誤以為生意上門，獨自前往新北市五股區水碓三路一家汽車旅館，沒想到既被賴男等5嫌，凌虐毆打一個小時，直到張男滿身是傷，眾煞奪走張男手機、錢包（含3000元）、LV皮包等財物，強押丟進後車廂，開車載往汐止區汐萬路山區丟包。
張男被丟包，負傷自行前往就醫，並在醫院打電話給張母、向警報案。警方受理調閱監視器畫面，以車追人，於當晚9時許，循線帶回涉案5嫌偵辦，警詢後依妨害自由、強盜、傷害等罪嫌，將賴等5嫌移送法辦。
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