追男公關女友不成 設局強擄凌虐丟包 警速逮5嫌法辦

新北市五股區張姓男公關，因不爽賴男狂追其女友，雙方大打一架，賴男不敵負傷逃逸。上周三（11日）凌晨，賴男找來許女設局，佯稱叫男公關陪酒，張男不疑獨自前往，慘遭賴等5人凌虐毆打，隨後被丟包汐止山區。警方獲報以車追人於當晚循線逮捕5嫌，警詢後依妨害自由、強盜、傷害等罪移送法辦。

經調查，張姓男子（23歲）自稱是名男公關，日前賴姓男子（22歲）狂追張的女友柳女不成，於這個月6日雙方約出談判，兩人大打出手。賴男不敵張男遭毆負傷逃去。

上周三（11日）凌晨4時許，賴男找來許女設局，誆騙張男要找男公關陪酒，張男誤以為生意上門，獨自前往新北市五股區水碓三路一家汽車旅館，沒想到既被賴男等5嫌，凌虐毆打一個小時，直到張男滿身是傷，眾煞奪走張男手機、錢包（含3000元）、LV皮包等財物，強押丟進後車廂，開車載往汐止區汐萬路山區丟包。