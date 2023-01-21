快訊

除夕團圓夢碎！ 台中民宅竄惡火釀1死3傷

追男公關女友不成 設局強擄凌虐丟包 警速逮5嫌法辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市五股區張姓男公關，因不爽賴男狂追其女友，雙方大打一架，賴男不敵負傷逃逸。上周三（11日）凌晨，賴男找來許女設局，佯稱叫男公關陪酒，張男不疑獨自前往，慘遭賴等5人凌虐毆打，隨後被丟包汐止山區。警方獲報以車追人於當晚循線逮捕5嫌，警詢後依妨害自由、強盜、傷害等罪移送法辦。

經調查，張姓男子（23歲）自稱是名男公關，日前賴姓男子（22歲）狂追張的女友柳女不成，於這個月6日雙方約出談判，兩人大打出手。賴男不敵張男遭毆負傷逃去。

上周三（11日）凌晨4時許，賴男找來許女設局，誆騙張男要找男公關陪酒，張男誤以為生意上門，獨自前往新北市五股區水碓三路一家汽車旅館，沒想到既被賴男等5嫌，凌虐毆打一個小時，直到張男滿身是傷，眾煞奪走張男手機、錢包（含3000元）、LV皮包等財物，強押丟進後車廂，開車載往汐止區汐萬路山區丟包。

張男被丟包，負傷自行前往就醫，並在醫院打電話給張母、向警報案。警方受理調閱監視器畫面，以車追人，於當晚9時許，循線帶回涉案5嫌偵辦，警詢後依妨害自由、強盜、傷害等罪嫌，將賴等5嫌移送法辦。

新北市五股區賴姓男子找人設局，夥同5人強押張男凌虐毆打，一個小時後開車載往汐止山區丟包，當天晚上警方循線逮人，警詢後依妨害自由、強盜、傷害等罪嫌，將賴等5嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區賴姓男子找人設局，夥同5人強押張男凌虐毆打，一個小時後開車載往汐止山區丟包，當天晚上警方循線逮人，警詢後依妨害自由、強盜、傷害等罪嫌，將賴等5嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區賴姓男子找人設局，夥同5人強押張男凌虐毆打，一個小時後開車載往汐止山區丟包，當天晚上警方循線逮人，警詢後依妨害自由、強盜、傷害等罪嫌，將賴等5嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市五股區賴姓男子找人設局，夥同5人強押張男凌虐毆打，一個小時後開車載往汐止山區丟包，當天晚上警方循線逮人，警詢後依妨害自由、強盜、傷害等罪嫌，將賴等5嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝

汐止 強盜

延伸閱讀

高爾宣大方合體女友甜爆 放閃：隨時可以看見她在發光

籃球／林書豪曾被爆兩位緋聞女友 原來他早已婚

52歲馬國賢要終結單身了　攜小20歲女友入住新房準備結婚

女友愛愛呻吟似A片！真相超展開 男：該開心還是該難過

相關新聞

除夕團圓夢碎！ 台中民宅竄惡火釀1死3傷

今天是圍爐除夕夜，傍晚4點多，台中市大雅區永和路文雅巷一處民宅竄出惡火，消防隊陸續救出42歲男子，全身灼傷、意識清楚...

BMW X6車輛化身行動拜年車展示電尾門 警方罰不了

高雄一輛BMW X6車輛，大過年竟在停等紅綠燈時突然打開後行李箱秀出一對春聯，化身為「行動拜年車」，讓後方駕駛超傻眼，行...

除夕國3北上8車連環撞3輕傷 大溪段回堵塞車

國道3號今天除夕日出現車潮，國3北向61.1公里大溪路段今天下午3時許，顏男駕駛轎車疑操作不當發生車禍，造成8車連環追撞、3人受傷，北上塞車1小時，網友在社群貼文「堵車」熱議，國道警方表示...

趕著出生過年拿紅包！小男嬰小年夜在救護車上呱呱墜地

新竹縣竹東消防分隊昨晚小年夜接到一起特殊救護案件，原來是有產婦即將臨盆，救護員剛到場媽媽就說羊水已破，急忙將她送上救護車...

影／台中南屯交流道今晨火燒車 赫見一具男屍

除夕第一天，台中國道一號路段發生火燒車1死事故。今晨5時多，國1北向181公里南屯出口匝道，一部轎車撞擊匝道護欄且衝出斜...

春節前憾事！貨車駕駛違停找朋友 8旬翁騎車撞上送醫不治

春節前花蓮玉里鎮發生車禍意外，一名37歲酆姓男子將小貨車停在193縣道101.2公里處路邊，要下車找朋友，才剛停好就聽見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。