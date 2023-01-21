除夕國3北上8車連環撞3輕傷 大溪段回堵塞車

國道3號今天除夕日出現車潮，國3北向61.1公里大溪路段今天下午3時許，顏男駕駛轎車疑操作不當發生車禍，造成8車連環追撞、3人受傷，北上塞車1小時，網友在社群貼文「堵車」熱議，國道警方表示，該起8輛轎車車禍、3名乘客輕傷，已排除塞車恢復交通。

國道警方表示，國3北向61.1公里大溪路段，今天下午3時04分，年約60餘歲顏男駕駛轎車，行駛輔助車道疑似操作不當，衝向內線撞擊中線一輛轎車，違成後方同向6輛轎車閃避不及，發生連環追撞車禍，現場造成2車3人輕傷，桃園市消防局緊急送醫沒有大礙，事故也造成北上塞車，警方處理和疏導交通，至下午4時恢復交通。

該起車禍發生，正值除夕北上回家車潮，塞車1小時造成北上回堵，網友在社群貼文「國3北上大溪連環追撞車禍嚴重回堵」提醒，引起網友熱議，有網友說，「大寶、二寶、三寶回家過年，所以難免....」。國道警方表示，春節假期返鄉或出遊車多，呼籲用路人專心駕駛、注意車前狀況，保持安全車距，避免交通事故。