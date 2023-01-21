聽新聞
test
0:00 / 0:00

住警器救命！新店公寓竄黑煙 一男幸運逃生燒毀7坪

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天下午2時許，新北市新店區中正路66巷一公寓三樓突然竄出黑煙，屋內住警器大響，鄰居聽見趕緊向消防局求援，一男及時逃生沒有大礙。新北市消防局獲報，出動百名警義消趕抵，經布水線灌救，火勢30分鐘撲滅，至於起火原因有待調查釐清。

據了解，今天下午2時15分左右，新店區中正路66巷惠國市場內，一棟舊公寓3樓處，竄出大量黑煙。新北市消防局獲報，出動警、義消100人、各式搶救車輛34輛趕抵，屋內55歲男姓民眾已自行逃出。

經消防員布水線灌救，火勢30分鐘內撲滅，初估燃燒面積約7坪左右，至於確切起火原因，有待火調人員調查釐清。

第四救災救護大隊長陳志瑋表示，起火戶為兩兄弟同住，火警發生時哥哥外出，因該戶有安裝住警器，火災發生時住警器提醒，55歲弟弟才能在第一時間逃生，初估燃燒面積約7坪左右，弟弟沒有受傷，但仍協助預防性送醫檢查。

今天下午，新北市新店區一公寓3樓竄出濃煙，警消趕抵灌救，所幸現場沒有人傷亡。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市新店區一公寓3樓竄出濃煙，警消趕抵灌救，所幸現場沒有人傷亡。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市新店區一公寓3樓竄出濃煙，警消趕抵灌救，所幸現場沒有人傷亡。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市新店區一公寓3樓竄出濃煙，警消趕抵灌救，所幸現場沒有人傷亡。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市新店區一公寓3樓竄出濃煙，警消趕抵灌救，所幸現場沒有人傷亡。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市新店區一公寓3樓竄出濃煙，警消趕抵灌救，所幸現場沒有人傷亡。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市新店區一公寓3樓竄出濃煙，警消趕抵灌救，所幸現場沒有人傷亡。記者曾伯愷／翻攝
今天下午，新北市新店區一公寓3樓竄出濃煙，警消趕抵灌救，所幸現場沒有人傷亡。記者曾伯愷／翻攝

公寓 火災

延伸閱讀

119消防節新北消防助弱勢 至50名獨居老人住處發小紅包裝住警器

新北石碇消防捐加菜金 搭配住警器為獨居老人送暖

年前人倫悲劇！新店男持啞鈴狠砸7旬父 再致電母親：爸死在家

新店善心人士匿名捐災情勘查車、空拍機 新北消防：提升救災戰力

相關新聞

BMW X6車輛化身行動拜年車展示電尾門 警方罰不了

高雄一輛BMW X6車輛，大過年竟在停等紅綠燈時突然打開後行李箱秀出一對春聯，化身為「行動拜年車」，讓後方駕駛超傻眼，行...

除夕國3北上8車連環撞3輕傷 大溪段回堵塞車

國道3號今天除夕日出現車潮，國3北向61.1公里大溪路段今天下午3時許，顏男駕駛轎車疑操作不當發生車禍，造成8車連環追撞、3人受傷，北上塞車1小時，網友在社群貼文「堵車」熱議，國道警方表示...

趕著出生過年拿紅包！小男嬰小年夜在救護車上呱呱墜地

新竹縣竹東消防分隊昨晚小年夜接到一起特殊救護案件，原來是有產婦即將臨盆，救護員剛到場媽媽就說羊水已破，急忙將她送上救護車...

影／台中南屯交流道今晨火燒車 赫見一具男屍

除夕第一天，台中國道一號路段發生火燒車1死事故。今晨5時多，國1北向181公里南屯出口匝道，一部轎車撞擊匝道護欄且衝出斜...

春節前憾事！貨車駕駛違停找朋友 8旬翁騎車撞上送醫不治

春節前花蓮玉里鎮發生車禍意外，一名37歲酆姓男子將小貨車停在193縣道101.2公里處路邊，要下車找朋友，才剛停好就聽見...

桃園民宅除夕火災 勇消搶救8旬翁、女屋主逃生

桃園市桃園區一棟公寓民宅今天上午3樓住家起火，濃煙夾雜大火竄燒迅速，3、4樓住宅火勢一發不可收拾，3樓女屋主自行逃到戶外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。