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住警器救命！新店公寓竄黑煙 一男幸運逃生燒毀7坪
今天下午2時許，新北市新店區中正路66巷一公寓三樓突然竄出黑煙，屋內住警器大響，鄰居聽見趕緊向消防局求援，一男及時逃生沒有大礙。新北市消防局獲報，出動百名警義消趕抵，經布水線灌救，火勢30分鐘撲滅，至於起火原因有待調查釐清。
據了解，今天下午2時15分左右，新店區中正路66巷惠國市場內，一棟舊公寓3樓處，竄出大量黑煙。新北市消防局獲報，出動警、義消100人、各式搶救車輛34輛趕抵，屋內55歲男姓民眾已自行逃出。
經消防員布水線灌救，火勢30分鐘內撲滅，初估燃燒面積約7坪左右，至於確切起火原因，有待火調人員調查釐清。
第四救災救護大隊長陳志瑋表示，起火戶為兩兄弟同住，火警發生時哥哥外出，因該戶有安裝住警器，火災發生時住警器提醒，55歲弟弟才能在第一時間逃生，初估燃燒面積約7坪左右，弟弟沒有受傷，但仍協助預防性送醫檢查。
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