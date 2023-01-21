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桃園民宅除夕火災 勇消搶救8旬翁、女屋主逃生
桃園市桃園區一棟公寓民宅今天上午3樓住家起火，濃煙夾雜大火竄燒迅速，3、4樓住宅火勢一發不可收拾，3樓女屋主自行逃到戶外，4樓一名80歲老翁逃到頂樓，消防員搶救順利逃生，不過3樓住宅付之一炬，火調人員今天下午鑑識查明起火原因。
桃園市消防局指出，今天農曆除夕，桃園區秀山路一棟老舊四層樓公寓住戶放假出外，其中住三樓的46歲女屋主一人在家，突然3樓臥室起火，她發現立即自行下樓逃生，不料火勢往4樓延燒，當時4樓老人發現濃煙竄燒，跑到屋頂待援，消防局據報出動11車30警消灌救，在4樓頂救下老人，撲滅火勢。
消防員檢視火場發現，初步判定起火處在3樓臥房內，火勢燃燒3樓住家的家具、家電用品付之一炬，4樓住家亦受火勢波及損失，幸好3、4樓女屋主、老人順利逃生，無人員受困或受傷，起火原因將由火調人員鑑定查明。
消防局第一大隊長賴志忠表示，年節期間，民眾團圓居家過年，要特別注意用火、用電，請勿過載使用，或外出旅遊前，要拔除家中電器插頭、關閉電源開關，5樓以下公寓、透天厝居民，請向鄰近消防隊申請住宅火災警報器，守護家人安全。
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