影／小年夜國道停路肩換輪胎 紅斑馬即刻救援

昨天清晨，陳姓男子將車臨停在國道1號汐五高架道北向29.6公里路間，準備更換輪胎，其他用路人發現向國道警通報。立即調派線上巡邏車前往查看，員警趕抵，經了解確認勸阻，由救援隊將車輛載下環河北路交流道安全處，另做後續處理。

據了解，陳姓男子（24歲）昨天小年夜清晨5時25分左右，他開車行經國道1號汐五高架道北向29.6公里三重路段，疑因左前輪爆胎、左後輪沒氣，陳男立即將車子停靠外側路肩，隨即開啟雙黃警示燈，下車於車後10公尺處擺放三角故障標誌（警示距離不足50公尺），隨後從沿著外側車道走到車輛左方，並蹲於外側車道邊線查看輪胎。

其他用路人經過覺得危險，向國道警通報。國道警立即調派線上巡邏車前往查看，並通知緩撞車趕抵。經員警到場瞭解後，再三勸說陳男，路肩換胎有危險，更換過程容易導致自己，或其他用路人陷入危險，陳男才同意，由救援隊將車輛載下環河北路交流道安全處，再做處理。

國道警呼籲，民眾在國道遇到爆胎，應以安全第一人命優先，切勿慌張、勿踩油門，雙手緊抓方向盤，以滑行的方式行駛到外側路肩，立即開啟雙黃警示燈，並在後方50公尺擺放三角故障標誌。

若無法停靠外側路肩，於車輛停止後，亦應先立即開啟雙黃警示燈，並以隨時注意後方來車（時時向後看來車動態）的方式下車，將車上的三角故障標誌取出，以面向來車的方式至車輛後方100公尺處放置警示，提醒來車注意，駕駛、乘客趕緊遠離車輛退到路肩，要進行聯絡應在護欄外或較安全處，過程中需隨時注意後方來車，避免遭追撞發生危險。