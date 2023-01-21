南投警分局小年夜臨檢雜貨店 查獲失聯5年移工

南投縣南崗工業區廠商四百多家，外籍移工超過6千多人，南投警分局昨晚臨檢移工易聚集場所時，在南投市1家雜貨店查獲1名印尼籍移工逾期停留近5年，當場依法偵辦，依入出國移民法移送移民署南投專勤隊辦理遣返。

春節連續假期長達10日，南崗工業區內大多數工廠連休，連假期間移工只能待在宿舍。過去移工常在連假期間飲酒、喧嘩、放鞭炮，衍生治安、交通問題，引起居民抗議。南投分局長潘仕能在年假期間，規畫移工易聚集重點場所加強臨檢勤務，由他與兩名副分局長帶班值勤。

4年前南投縣警察局在南崗工業區掃蕩毒品，查獲多家工廠外籍移工吸毒，部分工廠內還有移工擔任藥頭，販賣安非他命等毒品給其他移工，嚴重影響治安。