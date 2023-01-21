快訊

夯劇綠葉演員除夕驚傳過世…享年37歲 圈內人士曝：健康急速惡化

除夕本土+20,773例！境外+305例、死亡+33例

汪小菲疑復合張穎穎 張蘭火大把兒子的卡停了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投警分局小年夜臨檢雜貨店 查獲失聯5年移工

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣南崗工業區廠商四百多家，外籍移工超過6千多人，南投警分局昨晚臨檢移工易聚集場所時，在南投市1家雜貨店查獲1名印尼籍移工逾期停留近5年，當場依法偵辦，依入出國移民法移送移民署南投專勤隊辦理遣返。

春節連續假期長達10日，南崗工業區內大多數工廠連休，連假期間移工只能待在宿舍。過去移工常在連假期間飲酒、喧嘩、放鞭炮，衍生治安、交通問題，引起居民抗議。南投分局長潘仕能在年假期間，規畫移工易聚集重點場所加強臨檢勤務，由他與兩名副分局長帶班值勤。

4年前南投縣警察局在南崗工業區掃蕩毒品，查獲多家工廠外籍移工吸毒，部分工廠內還有移工擔任藥頭，販賣安非他命等毒品給其他移工，嚴重影響治安。

潘仕能說，工業區移工人數多，容易被犯罪集團、幫派滲透，衍生治安及社會問題，成為治安隱憂。春節假期長達10天，移工身處異鄉無法與家人團聚，聚集飲酒作樂、喧嘩，可能影響治安，除安排勤務加強見警度，讓居民和移工都能安心過年，也呼籲雇主務必善盡約制責任，勿僱用失聯移工，以免觸犯法。

南投警分局春節期間加強移工聚集地點臨檢，查獲失聯5年的印尼籍移工。圖／南投警分局提供
南投警分局春節期間加強移工聚集地點臨檢，查獲失聯5年的印尼籍移工。圖／南投警分局提供
南投警分局春節期間加強移工聚集地點臨檢，查獲失聯5年的印尼籍移工。圖／南投警分局提供
南投警分局春節期間加強移工聚集地點臨檢，查獲失聯5年的印尼籍移工。圖／南投警分局提供

移工 南投 移民署

延伸閱讀

趕著出生過年拿紅包！小男嬰小年夜在救護車上呱呱墜地

小年夜送餐遇客人送大紅包 外送員大樂：我愛過年

他拾金不昧撿有上萬現金皮夾送警 移工失主領回眼泛淚

春節連假前夕情侶檔住摩鐵 警臨檢起獲槍彈毒品

相關新聞

趕著出生過年拿紅包！小男嬰小年夜在救護車上呱呱墜地

新竹縣竹東消防分隊昨晚小年夜接到一起特殊救護案件，原來是有產婦即將臨盆，救護員剛到場媽媽就說羊水已破，急忙將她送上救護車...

BMW X6車輛化身行動拜年車展示電尾門 警方罰不了

高雄一輛BMW X6車輛，大過年竟在停等紅綠燈時突然打開後行李箱秀出一對春聯，化身為「行動拜年車」，讓後方駕駛超傻眼，行...

影／台中南屯交流道今晨火燒車 赫見一具男屍

除夕第一天，台中國道一號路段發生火燒車1死事故。今晨5時多，國1北向181公里南屯出口匝道，一部轎車撞擊匝道護欄且衝出斜...

春節前憾事！貨車駕駛違停找朋友 8旬翁騎車撞上送醫不治

春節前花蓮玉里鎮發生車禍意外，一名37歲酆姓男子將小貨車停在193縣道101.2公里處路邊，要下車找朋友，才剛停好就聽見...

南投警分局小年夜臨檢雜貨店 查獲失聯5年移工

南投縣南崗工業區廠商四百多家，外籍移工超過6千多人，南投警分局昨晚臨檢移工易聚集場所時，在南投市1家雜貨店查獲1名印尼籍...

新春購買中古車要小心 業者將英哩當公里賣恐涉詐欺

買中古車要小心，新北市消保官接獲民眾申訴，自己花了77萬向桃園中古車商買了已跑10多萬公里的中古車，不料1個月後車子無故...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。