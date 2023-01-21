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南投警分局小年夜臨檢雜貨店 查獲失聯5年移工
南投縣南崗工業區廠商四百多家，外籍移工超過6千多人，南投警分局昨晚臨檢移工易聚集場所時，在南投市1家雜貨店查獲1名印尼籍移工逾期停留近5年，當場依法偵辦，依入出國移民法移送移民署南投專勤隊辦理遣返。
春節連續假期長達10日，南崗工業區內大多數工廠連休，連假期間移工只能待在宿舍。過去移工常在連假期間飲酒、喧嘩、放鞭炮，衍生治安、交通問題，引起居民抗議。南投分局長潘仕能在年假期間，規畫移工易聚集重點場所加強臨檢勤務，由他與兩名副分局長帶班值勤。
4年前南投縣警察局在南崗工業區掃蕩毒品，查獲多家工廠外籍移工吸毒，部分工廠內還有移工擔任藥頭，販賣安非他命等毒品給其他移工，嚴重影響治安。
潘仕能說，工業區移工人數多，容易被犯罪集團、幫派滲透，衍生治安及社會問題，成為治安隱憂。春節假期長達10天，移工身處異鄉無法與家人團聚，聚集飲酒作樂、喧嘩，可能影響治安，除安排勤務加強見警度，讓居民和移工都能安心過年，也呼籲雇主務必善盡約制責任，勿僱用失聯移工，以免觸犯法。
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