趕著出生過年拿紅包！小男嬰小年夜在救護車上呱呱墜地

新竹縣竹東消防分隊昨晚小年夜接到一起特殊救護案件，原來是有產婦即將臨盆，救護員剛到場媽媽就說羊水已破，急忙將她送上救護車，沒想到救護車都還沒到醫院，小男嬰就急著探出頭，不到1分鐘順利生產，讓救護員都笑稱可能是急著出生拿過年紅包。

新竹縣消防局指出，昨晚7時許，竹東消防分隊隊員林冠廷、鄭育承，以及救護義消邱美芳接獲報案時，立即出動救護，但抵達現場時，就發現孕婦已破水，才剛將孕婦送上救護車，胎頭就外露，救護員當機立斷在現場接生。

據了解，預產期原本是在1月26日，沒想到小男嬰在小年夜便迫不及待來到人間和爸爸媽媽圍爐。

林冠廷說，他們到場後，只見32歲孕婦躺在沙發上，因為強烈的陣痛而大聲哀號，由於研判孕婦是第一胎，救護員還心想產程應該沒那麼快，沒想到乘坐電梯下樓時，孕婦表示孩子已滑出，低頭一看褲襠處有突出物。上救護車後再次檢查，果然看到胎兒的頭已明顯露出。

林冠廷和鄭育承緊急接生，不到1分鐘小寶寶就順利來到人世，剛出生的小寶寶膚色紅潤、哭聲宏亮，是個健康的小男孩，聽到孩子的哭聲，總算放下心。

林冠廷是高級救護技術員，警專24期畢業，工作已16年，這次是第3次接生；林冠廷說，第1次接生是在工作第2年、第2次是工作第7年，因為孕婦急產的流程在訓練過程中已經演練很多次，再加上過去的經驗，這次再次遇到以平常心面對，很高興能適時發揮自己的專業。