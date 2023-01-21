新春購買中古車要小心 業者將英哩當公里賣恐涉詐欺

買中古車要小心，新北市消保官接獲民眾申訴，自己花了77萬向桃園中古車商買了已跑10多萬公里的中古車，不料1個月後車子無故拋錨，消費者將車輛送修後回家查看進口證明書，卻寫已跑10萬英里，等於已跑超過16萬公里，由於業者惡意不出席協商會議，經消保官曉諭後，該名消費者已向業者提告。

消保官表示，非代理商進口中古車（俗稱外匯車）買賣本就存有相當的風險，對於車輛的里程數及出廠年份，是消費者選購車輛的重要交易資訊，但在受理相關糾紛時，常發現部分車商所販售車輛的里程數不實，而買賣合約上卻以「現況交車」、「里程數不保證」、「不擔保里程數」等排除條款來規避法律責任。

經濟部雖然規範「中古汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，但是規定上卻讓車商可選擇是否擔保「車輛之里程數和現況之里程數一致」，無形中減輕車商的責任，增添了消費者購車風險。

消保官指出，司法實務上曾有中古車商辯稱契約中有註明「不擔保里程數」，但法院判決認為中古車商「故意不揭露正確里程數訊息，誤導消費者判斷，此行徑無異於詐欺取財，依詐欺罪判刑6月」案例，業者千萬不能心存僥倖。

消保官提醒，購買非代理商進口中古車前，可先請車商提供出口國當地里程證明書核對實際里程數，並注意該里程數單位是英哩還是公里，以免權益受損。

交通部公路總局已提供「監理服務APP」，消費者也可透過手機等行動裝置，輸入車號查詢驗車時的行駛里程數及日期，可據此比對非代理商進口中古車儀表板上顯示的里程數是否有被動過手腳。