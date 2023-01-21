急救名詞一知半解 北市消防局說分明

警消醫護搶救過程常提到「OHCA、EMS、CPR」等用語，多數人常一知半解。台北市消防局指出，OHCA為患者到院前心肺功能停止，施以心肺復甦術搶救才有機會恢復呼吸心跳。

許多病患、家屬或民眾常聽到緊急救護過程中，警消醫護人員會使用大量專業醫療用語，像是「OHCA、EMS、CPR、AED......」等，卻常有聽沒有懂，心慌之餘又不便請教和打擾他們搶救，若能事先了解這些名詞所代表意義，事發當下即可免除內心擔憂。

消防局救護科股長黃騰頡告訴中央社記者，EMS（Emergency Medical Service）所代表的就是「緊急救護」；EMT-1、EMT-2和EMT-P（Emergency MedicalTechnician-1、Technician-2、Technician-Paramedic）則分別為初級救護技術員、中級救護技術和高級救護技術員意思。

新聞報導死傷案件經常提到OHCA（Out-of-HospitalCardiac Arrest，音同歐卡）一詞，黃騰頡說，這意指患者「到院前心肺功能停止」，並非已死亡之意，此時必須要立即對患者實施CPR（Cardio-pulmonaryResuscitation、心肺復甦術）急救，包括心臟按摩等程序。

黃騰頡指出，若患者心臟跳動為無效心律或有心室顫動情形，則必須即時取用AED（Automatic ExternalDefibrillator，自動體外心臟電擊去顫器）施行電擊，如此OHCA患者才有機會恢復呼吸、心跳，成功救回一命。

他提醒，若民眾聽到或遇到OHCA案件時，謹記第一時間就是要趕快做CPR，若不懂者，向警消報案時，也有執勤員可協助進行線上指導、教育。

另外，AED在多處公用場所都有設置、配備，提供有需求民眾拿取使用，且通常都會配有明顯標示，若民眾處於陌生場所且難尋AED時，則可利用消防署「急救先鋒」APP開啟手機定位功能，可通知OHCA案件周邊特定範圍的急救技能志願者和AED電子地圖顯示功能。

由於農曆年節將至，黃騰頡表示，民眾聚餐常發生遭異物梗塞情形，有可能造成患者呼吸道輕微或嚴重堵塞，使呼吸困難，甚至造成死亡，若現場目擊者可及時施以「哈姆立克法」急救，就有可能解除患者的生命危險，民眾可透過台北市防災資訊網相關影片學習。

黃騰頡說，為免民眾不解急救過程，消防急救人員都會用中文和他們溝通，所以很少發生誤解情形，且自從戲劇「火神的眼淚」播出後，約8成劇情內容都忠實呈現消防急救人員的工作情形，讓更多民眾深入了解警消工作和急救過程困難，達到良好教育和宣導。