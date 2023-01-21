BMW X6車輛化身行動拜年車展示電尾門 警方罰不了

高雄一輛BMW X6車輛，大過年竟在停等紅綠燈時突然打開後行李箱秀出一對春聯，化身為「行動拜年車」，讓後方駕駛超傻眼，行車紀錄器畫面po上網路後引起熱議，警方調查後表示，因是停等紅綠燈時的行為，屬賀年惡趣味，不會開罰。

臉書「爆料公社」轉貼出一段影片，有輛行經高雄仁武區的BMW X6突然右切超車打雙黃燈，然後打開後車廂，露出一副春聯向後方駕駛拜年。這段影片原始出處為臉書「Drive 7867 Life」，許多網友看後紛留言，「太有才了啦！完美詮釋電尾門」、「好在沒跑出一隻祥獅獻瑞」。

BMW X6化身「行動春聯」的超誇張賀年方式，引起網友熱議，但警方認為，這輛車是在停等紅綠燈時開啟後行李箱，賀年後就馬上關閉，純屬車輛靜止時的賀年惡趣味！據道路交通管理處罰條例第30條7款規定，並未構成行駛間的危險要件，因而不罰。