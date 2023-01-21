BMW X6車輛化身行動拜年車展示電尾門 警方罰不了
高雄一輛BMW X6車輛，大過年竟在停等紅綠燈時突然打開後行李箱秀出一對春聯，化身為「行動拜年車」，讓後方駕駛超傻眼，行車紀錄器畫面po上網路後引起熱議，警方調查後表示，因是停等紅綠燈時的行為，屬賀年惡趣味，不會開罰。
臉書「爆料公社」轉貼出一段影片，有輛行經高雄仁武區的BMW X6突然右切超車打雙黃燈，然後打開後車廂，露出一副春聯向後方駕駛拜年。這段影片原始出處為臉書「Drive 7867 Life」，許多網友看後紛留言，「太有才了啦！完美詮釋電尾門」、「好在沒跑出一隻祥獅獻瑞」。
BMW X6化身「行動春聯」的超誇張賀年方式，引起網友熱議，但警方認為，這輛車是在停等紅綠燈時開啟後行李箱，賀年後就馬上關閉，純屬車輛靜止時的賀年惡趣味！據道路交通管理處罰條例第30條7款規定，並未構成行駛間的危險要件，因而不罰。
但警方表示，民眾如果是在車輛行駛時進行惡趣味，最重可罰3千元以上1萬8千元以下罰鍰。提醒駕駛人，車輛上路前亦應檢查貨物裝載狀況是否牢固，車門、車廂都應關閉良好，避免貨物鬆脫散落而危及用路人安全。仁武分局長張泰賓說，駕駛的賀年行為雖屬好意，但警方不鼓勵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言