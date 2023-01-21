藝人白雲、何妤玟拍攝北市警反詐騙宣導片 向市民拜年

台北市文山一警分局在歲末年終前夕，邀請藝人白雲及何妤玟拍攝反詐騙宣導短片，宣導假貸款、假求職、誘騙提供人頭帳戶等犯罪手法，強化法治教育，提高民眾、青少年警覺避免被害，同時向市民朋友拜年。

白雲及何妤玟以幽默詼諧口吻，結合時事台版柬埔寨詐騙手法，以貼近民眾生活常見詐騙手法進行宣導，使民眾印象深刻、增加影片宣導曝光度，提升全民識詐以達到宣導效果並保障市民朋友財產安全。