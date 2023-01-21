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桃園一社區爆口角衝突 女住戶報警遭男猛推倒地嗆聲
桃園市龜山區一處社區18日晚間召開理委員會臨時會議中管委意見不合，兩派人馬爆發口角，一女管委手機被摔壞，另一女管委試圖報警，遭王姓男管委推倒，該女頭部撞到會議桌倒地，王男大聲嗆聲，雙方叫罵混亂，受傷女子送醫無礙後昨天提告，警方將王男依傷害罪嫌函送法辦。
警方調查， 龜山區一社區管委會18日晚間召開臨時會議，10多名社區管理委員針對消防缺失改善工程等項目討論決議，正反兩派意見不合，不料一女管委擔心安全拿手機錄影， 遭對方管委搶走手機摔地，王姓男管委衝上前拍桌大罵，另一名女管委試圖報警，遭王男推倒，後腦勺撞向會議桌倒地，王男大聲嗆聲，場面失控。
桃園市消防局據報將頭部疼痛的女管委送醫治、沒有大礙。警方獲報趕到處理，警方今天上午表示，該社區管委會臨時會議，委員激烈口角，王姓男子動手推倒一女頭部撞到物品一度昏迷，經送醫治療沒有生命危險，女子提出傷害告訴，警方將王男依傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
王姓男子事後貼文向受傷女管委及管委會道歉，王男指稱，他當時很氣憤，每年都做消防改善，今年很隨便多處不清楚，討論時他個人情緒、動作較大，他與受害女管委無冤無仇，無意傷人，感到抱歉，願付一切責任。
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