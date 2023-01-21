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新春出遊 下載警政APP 查路況、防詐還可代叫計程車

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

春節假期，出門在外不只靠朋友，內政部警政署開發出逾200萬次下載的「警政服務App」，裡面提供多達40項貼心服務，像是隨時收聽警廣路況、查詢失竊車輛、路況、違規拖吊、失蹤人口、測速執法點，或是檢舉詐騙、立即報案、呼叫計程車、計程車行車路線定位等服務都有，歡迎民眾踴躍下載。

內政部提醒，新春期間聚餐，切記酒後不開車，可以多運用警政服務App「呼叫計程車」的功能，代叫計程車；夜歸民眾也可以利用「守護安全」的功能，紀錄乘車的資訊，即時將所定位的位置隨時回報警方。

另外，「110視訊報案」的功能，可透過智慧型手機內建GPS定位功能，如果當下不方便出聲通話，也可利用文字訊息報案，提供員警快速判讀報案位置，立即派遣警力前往處置。

此外，內政部提醒，新春假期旅遊時，也可透過警政服務App「收聽警廣」的功能，掌握最新路況及交通疏導管制措施，及早避開塞車路段；App還有「165反詐騙檢舉/報案」、「詐騙來電排名」、「高風險賣場」等功能，可隨時查詢詐騙資訊，相當方便。

計程車 詐騙 內政部

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