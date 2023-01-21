團圓相聚平安最重要 春節留意火災3大原因

長達10天的春節連假啟動，台中市政府消防局統計，台中市去年建築物火災件數共396件，較2011年517件減少121件；其中仍以住宅用途建築物發生比例最高，獨立住宅火災195件、集合住宅火災93件，共288件、佔建築物火災72.7%，分析發生原因前三名分別為「電氣因素」、「爐火烹調」、「菸蒂因素」，提醒民眾歡樂團圓之餘，務必注意用火、用電安全，平安開心過好年。

消防局呼籲，民眾一定要留意「人離火熄」，或選用具熄火安全裝置、溫度感知功能或使用時間異常遮斷功能的爐具，提高用火安全。

此外，電氣因素也是歷年3大火災原因之一，提醒民眾切記「5不1沒有」電器使用原則，用電不超過負載、電線不綑綁、插頭不汙損、電源插座不用不插、周圍不放可燃物，沒有安全標章電器不買不用。