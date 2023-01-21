春節大掃除水上鄉垃圾車冒煙著火 翻查火源是這個

今天除夕，家家戶戶大掃除，除舊布新迎春節，昨天小年夜，嘉義縣水上鄉清潔隊有輛垃圾車冒煙著火，經清潔隊翻查垃圾堆，發現有鄉民將應回收的垃圾，報廢「汽車電瓶充電器」當一般垃圾丟棄，鄉長林緗亭呼籲民眾確實做好「垃圾分類」，電池、打火機、瓦斯罐等具燃燒特性東西，絕對不能丟進垃圾車。

環保局統計，嘉縣清潔隊員發生職業災害3種類型：上下班途中交通事故；被垃圾切、割、擦傷；從工作車輛摔落，去年要求各公所制定清運標準作業程序，在垃圾車與資源回收車後加裝安全護欄及掛勾，並在車後加裝消毒設備，降低8%以上職災發生率。

鄉長林緗亭說，垃圾車著火清潔隊員趕緊滅火，將垃圾全部倒出來檢查，發現有人丟棄「汽車電瓶充電器」冒煙，垃圾車收垃圾收到一半突然冒煙失火，隊員馬上打電話叫回收車支援，接著聯繫下個村的村長，垃圾車會延誤，再把垃圾全部倒出來，檢查垃圾。