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春節前憾事！貨車駕駛違停找朋友 8旬翁騎車撞上送醫不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

春節前花蓮玉里鎮發生車禍意外，一名37歲酆姓男子將小貨車停在193縣道101.2公里處路邊，要下車找朋友，才剛停好就聽見後方傳來「碰」的一聲，發現一名83歲林姓老翁倒臥在路上。救護人員現場評估傷者沒有呼吸心跳，送往玉里慈濟醫院救治，仍傷重不治。

昨天小年夜晚上6時許，在花蓮玉里鎮193縣道發生車禍，酆男駕駛自小貨車由南往北行駛，將車輛違規停放在101.2公里後下車；林男騎著普通重型機車，同樣北上行駛，疑似夜間又下雨導致視線昏暗，沒看到前方的小貨車就撞上去。

花蓮縣消防局第三大隊觀音分隊指出，救護車到達現場後發現，現場為機車與貨車發生交通事故，發現林姓老翁倒在貨車旁，現場評估已沒有呼吸心跳，耳朵與鼻子皆流出組織液，口中還有大量鮮血。

救護人員立即給予頸圈、強迫給氧、氣管內管、人工心肺復甦術、AED、骨內血管注射，強心藥物等，並以最快速度送至玉里慈濟分院，交給醫院做後續急救，老翁卻傷重宣告不治。

車禍導致小貨車左後方受損，紅色機車車籃歪斜凹陷，車燈破損等。警方調查，酆男有合格駕照，酒測值為0，林男也沒有酒駕，戶籍在玉里鎮上，該起交通事故詳細肇事原因仍待調查。

玉里警分局呼籲民眾，夜間天候不佳，如家中有長者應勸導避免出門或找代駕，如遇天雨致視線不佳情形，更應減速慢行，另勿違規停車佔用車道妨礙行車安全，以避免類似事故發生。

昨晚酆姓男子將小貨車停在193縣道101.2公里處路邊，導致8旬林姓老翁追撞身亡。圖／民眾提供
昨晚酆姓男子將小貨車停在193縣道101.2公里處路邊，導致8旬林姓老翁追撞身亡。圖／民眾提供
因撞擊力大，林姓老翁騎乘的機車車籃歪斜，車燈也破損。圖／民眾提供
因撞擊力大，林姓老翁騎乘的機車車籃歪斜，車燈也破損。圖／民眾提供
酆姓男子將小貨車違停在193縣道路邊，林姓老翁疑似夜間視線不清與天雨路滑撞上。圖／民眾提供
酆姓男子將小貨車違停在193縣道路邊，林姓老翁疑似夜間視線不清與天雨路滑撞上。圖／民眾提供

車禍 違停

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